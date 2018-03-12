2018 YKS başvuruları | YKS başvuru ücreti nasıl ödenir?

YKS başvurusu için belirlenen son tarihe yaklaşılıyor. Üniversite hayallerini gerçekleştirmek için ön adım niteliği taşıyan YKS başvurusu, yeterli bilgilerin sistemde olması halinde ÖSYM internet sitesi üzerinden tamamlanabilecek. YKS başvurusu için sistemde bilgileri bulunmayan öğrenciler ise bu işlemi sınav merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte, banka ödemelerinin nereye yapılabileceğine dair detaylı bilgiler...

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversitelere giriş için en büyük kriter olan YKS'nin başvuruları devam ediyor. AİS üzerinden veya başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilecek olan YKS başvurusu, 21 Mart tarihine kadar devam edecek. İşte, YKS başvurusu hakkında adım adım detaylı bilgiler

Daha önce sisteme kayıtlıysanız;

1-ÖSYM internet sitesine (www.osym.gov.tr) giriş yapın.



2-Bilgisayardan giriş yapıyorsanız sağ üst köşede yer alan e-işlemler seçeneğine tıklayın ve aday işlemleri seçeneğini açın. Mobilden giriş yapıyorsanız bu seçenek sağ üstte bulunan üç çizgiye tıkladıktan sonra görüntülenebilecektir.



3-Açılan ekranda YKS sınavına tıklayın.



4-Karşınıza çıkacak olan ekranda sınav ücretinin ödenebileceği banka şubeleri ve ATM'ler yer alacak. Kendinize en uygun olanı not alın ya da ödemenizi ÖSYM internet sitesindeki ödeme sistemini kullanarak gerçekleştirin.



5-Buradaki bilgileri okuduktan sonra "Başvuru Yap" butonuna tıklayın.



6-Burada kullanıcı adı ve şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapın.



7- Eğer sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza "Sistemde geçerli bir fotoğrafınız bulunmamaktadır. Başvuru için bir başvuru merkezine gitmeniz gerekmektedir." uyarısı çıkarsa, en yakın başvuru merkezine gitmeniz gerekebilir.



8-Başvurunuzu, sol ekranda yer alan "Başvuru Sürecindekiler" başlığı altında "2018-YKS"ye tıklayarak tamamlayabilirsiniz.

Daha önce sisteme kayıtlı değilseniz;

Sisteme henüz kayıtlı değilseniz, bu işlemi en yakın ÖSYM başvuru merkezi üzerinden yapabilirsiniz. Size en yakın merkezi görmek için tıklayınız.

YKS KONULARI NELER?







YKS ÖDEMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

*Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

*Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); *ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ÖZEL YETENEK SINAVI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak. 2018-YKS’den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekiyor.

TYT'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programlarıyla birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.