YKS (AYT, TYT, YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak?
AYT, TYT, YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Son iki yıldır YKS adıyla bilinen üniversite sınavının oturumları, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde tamamlanmıştı. Peki, YKS (AYT, TYT, YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak?
AYT, TYT, YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Son iki yıldır YKS adıyla bilinen üniversite sınavının oturumları, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde tamamlanmıştı. Peki, YKS (AYT, TYT, YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak?a2 milyondan fazla adayı ilgilendiren YKS’de sonuç heyecanı yaşanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçları ardından tercih telaşı başlayacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre YKS sonuçları, 18 Temmuz tarihinde açıklanacak. Üniversite tercih maratonu YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı.
Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?
TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.
Lisans programlarını tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?
Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.
Meslek lisesi mezunuyum sınavsız tercih hakkım var mı?
2017 yılından itibaren ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı kaldırılmıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle