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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

YKS (AYT, TYT, YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS (AYT, TYT, YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak?

AYT, TYT, YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Son iki yıldır YKS adıyla bilinen üniversite sınavının oturumları, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde tamamlanmıştı. Peki, YKS (AYT, TYT, YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak?

AYT, TYT, YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Son iki yıldır YKS adıyla bilinen üniversite sınavının oturumları, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde tamamlanmıştı. Peki, YKS (AYT, TYT, YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak?a2 milyondan fazla adayı ilgilendiren YKS’de sonuç heyecanı yaşanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçları ardından tercih telaşı başlayacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre YKS sonuçları, 18 Temmuz tarihinde açıklanacak. Üniversite tercih maratonu YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 

2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı.

Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?

TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

Lisans programlarını tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?

Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.

Meslek lisesi mezunuyum sınavsız tercih hakkım var mı?

2017 yılından itibaren ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı kaldırılmıştır.

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