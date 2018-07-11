Yirmilik diş ağrısı nasıl geçer? Yirmilik diş nedir?

Yirmilik dişler diş dizisinin en arkasında yer alan, üçüncü büyük azı dişleridir. Genellikle yirmili yaşlarda süren bu dişler çoğu zaman çenedeki yer darlığı veya ilgili bölgedeki kemik yoğunluğu gibi sebeplerle kısmen görünmekte veya çene kemiği içinde gömülü durumda kalmaktadır.

Şikayetleri ve Bulguları: Çürük oluşabilir. Ağızda düzgün yerleşmiş olanlar temizleme açısından sorun olmayacağından dikkatli ağız bakımı yapan kişilerde çürümezler.

Tanısı için neler yapılmalıdır: Bir diş hekimi tarafından görülmelidir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır : Çürüme durumunda dişin olduğu yerden çekilmesi gerekmektedir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Diş çekimi sonrasında yüksek ateş, durmayan bir kanama, kötü koku ve ağrılı kızarıklık ile şişlik şikayetiniz varsa derhal doktorunuza başvurunuz.

Diş çekiminden 4-5 gün geçmesine rağmen tükürük ile karışık kan, şişlik ve ağız açmada zorlanma gibi şikayetler devam ediyorsa derhal doktorunuza başvurunuz.