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    Yirmilik diş ağrısı nasıl geçer? Yirmilik diş nedir?

    Hürriyet Haber
    11.07.2018 - 15:09 | Son Güncelleme:

    Yirmilik diş ağrısı, ortaya çıkardığı ağrı nedeniyle birçok bireyin güdümündeki konular arasında yer almaktadır. 20'lik dişlerin çenenin en arkasında yer alması ve çıkışı esnasında çene yapısında meydana getirdiği değişim, birçok vatandaşın bu dişten kurtulmak istemesiyle sonuçlanmaktadır. Peki, yirmilik diş ağrısı nasıl geçer? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Yirmilik dişler diş dizisinin en arkasında yer alan, üçüncü büyük azı dişleridir. Genellikle yirmili yaşlarda süren bu dişler çoğu zaman çenedeki yer darlığı veya ilgili bölgedeki kemik yoğunluğu gibi sebeplerle kısmen görünmekte veya çene kemiği içinde gömülü durumda kalmaktadır.

    Şikayetleri ve Bulguları: Çürük oluşabilir. Ağızda düzgün yerleşmiş olanlar temizleme açısından sorun olmayacağından dikkatli ağız bakımı yapan kişilerde çürümezler.

    Tanısı için neler yapılmalıdır: Bir diş hekimi tarafından görülmelidir.

    Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır : Çürüme durumunda dişin olduğu yerden çekilmesi gerekmektedir.

    Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Diş çekimi sonrasında yüksek ateş, durmayan bir kanama, kötü koku ve ağrılı kızarıklık ile şişlik şikayetiniz varsa derhal doktorunuza başvurunuz.

    Diş çekiminden 4-5 gün geçmesine rağmen tükürük ile karışık kan, şişlik ve  ağız açmada zorlanma gibi  şikayetler devam ediyorsa derhal doktorunuza başvurunuz.

    Etiketler: yirmilik diş , yirmilik diş çekimi
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