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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN - GAZİANTEP
27.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Yine yanlış yapmak istediler, dağılmak durumunda kaldılar'

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'Yine yanlış yapmak istediler, dağılmak durumunda kaldılar'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Münbiç ve Fırat’ın doğusu için askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Görüşmelerimizi yaptık. Oldu oldu olmadı bir gece ansızın oralardayız... İşte bugün yine Suriye’de Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız kalktı ondan sonra hepsi dağılmak durumunda kaldı” dedi. Erdoğan, AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı ve Gaziantep Teşkilat Yemeği’nde özetle şunları söyledi:

CUDİ’DE, KANDİL’DE DUMAN ETTİK

“ 2014 seçimleri öncesinde FETÖ’nün montajlarıyla yolumuzu kesmeye çalışanlar bu seçimlerde de boş durmayacaktır. Bölücü terör örgütünü üstümüze salanlar hiç şüphesiz bu sefer de başka hususlar üzerinden bize vurmayı deneyecekler. Güvenlik birimlerimizin bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içerisinde olduğunu gösteriyor. Ama artık bunlar geçerli değil. Biz bunları Cudi’de Gabar’da, Kandil’de, Tendürek’de duman ettik. İşte bugün yine Suriye’de Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız kalktı, insansız, silahsız hava araçlarımız kalktı, ondan sonra hepsi dağılmak durumunda kaldı.

BUYURSUNLAR YOK

Artık bunları inlerinde boğacağız. Öyle Türkiye’ye gelsinler, buyursunlar yok, inlerinde. Bizim huzurumuza kastedenlere hayat hakkı tanımayacağız. İçeride ve dışarıda ağır zayiat veren bölücü terör örgütü, 31 Mart seçimlerine adeta baskı ve haraç imkanlarını yeniden elde etmenin hesabını yapıyorlar. Son 5-6 yıldır maruz kaldığımız saldırılar AK Parti ile ülkemizin kaderini adeta bütünleşmiştir. AK Parti’nin tökezlemesi demek Türkiye’nin sarsılması, sıkıntıya uğraması demektir.

ÖNCELİĞİMİZ DİPLOMASİ

Münbiç ve Tel Rıfat ile Fırat’ın doğusundaki yerleri teröristlerden arındırdığımızda milyonlara varan Suriyeli kardeşimiz kendi evlerine dönme imkânı bulacak. Bir yandan Ruslarla ve İranlılarla diğer taraftan Amerikalılarla tabi en başta Suriye’nin kendi halkıyla işbirliği içinde bölgemizi bu büyük felaketten kurtarmakta kararlıyız. Önceliğimiz elbette siyaset ve diplomasi yollarını sonuna kadar kullanmaktır. Mesela İdlib meselesini bu şekilde çözüm yoluna koyduk. Eğer İdlib’de ortak bir müdahaleyi Rusya ile beraber yapmasaydık bilin ki yüzbinler İdlib’den bizim topraklarımıza gelecekti. Gerektiğinde askeri yöntemlerden kaçınmayacağımızı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarımızda gösterdik. Münbiç ve Fırat’ın doğusu için gerektiği durumda kullanmak üzere askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Halen süren siyasi ve diplomatik süreçlerin neticelerini bekliyoruz. İki gün önce Moskova’daydım, görüşmelerimizi yaptık, diğer taraftan Amerika ile diplomasi devam ediyor koalisyon güçleriyle devam ediyor yakın takiple devam ettireceğiz. Oldu oldu olmadı bir gece ansızın oralardayız.”

Yine yanlış yapmak istediler, dağılmak durumunda kaldılar

Gaziantep’te coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i yeniden adayları olarak açıkladı, ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

‘FİYATLARI ARTTIRANLARI SİLKELEMENİZ LAZIM’

“Ülkemiz ekonomik tuzaklara da maruz kaldı. Ağustos ayından itibaren kur-faiz-enflasyon üçgeninde gelişen ekonomik saldırıya uğradık. Üretimi ve istihdamı arttırmanın yolu yatırımdır. Hem kendi vatandaşlarımızdan hem de yurtdışından ülkemizde yatırım yapmak isteyenlere kapılarımızı sonuna kadar açtık. Şu tür sıkıntılarla karşılaştığımız oluyor. Örneğin bir KOBİ’ye işini büyütmesi ve istihdamı arttırması için uygun şartlarda finansman sağlıyoruz. Bazı kişilerin bu kaynağı işinde kullanmak yerine götürüp faize veya benzeri finans araçlarına yatırdığını duyuyoruz. Aynı şekilde döviz kuru ve enflasyon konusunda çok abartılı öngörülerde bulunup fiyatlarını şişiren kimi ticaret erbabının tam tersi gelişmeler yaşanmasına rağmen aynı şekilde devam ettiğine şahit oluyoruz. Marketlere, çarşıya-pazara bakıyoruz. Maalesef çarşı-pazarda, marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor.

BUNUN ADI İHANETTİR

Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bu tür fiyatları arttıranları hesaba çekmeniz lazım, bunları silkelemeniz lazım. Benim vatandaşıma bu şekilde yüksek rakamlarla bu fiyatlarda mal satanı hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var bu uygulamayı da yapacağız, kusura bakmasınlar. Bunun adı ticaret, para kazanma değildir. Bunun adı olsa olsa fırsatçılıktır, riyakarlıktır, tefeciliktir, hatta ülkeye ve millete ihanettir. Bazıları diyor ki ‘serbest piyasa.’ Geç bu işi. Serbest piyasa başka bir şey. Fiyatları piyasa belirler gerçek serbest rekabette ama bu o değil. İşte pazara bakıyoruz ne alemde, markete bakıyoruz ne alemde. Piyasayı manipüle ederek bu fırsatçılığı meşrulaştırmaya çalışmanın serbest piyasa ekonomisinde yeri yoktur.”

MUTABAKAT HÜKMÜNÜ İCRA ETMEKTEDİR

“Coğrafyamızda hiçbir tarihi ve insani ilişkileri olmayanlar 12 bin kilometreden gelip Suriye’de cirit atarken biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Türkiye’yi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi Suriye halkını özgürlüğü kavuşturmak değil tam tersine bataklığı derinleştirmektir. Diyorlar ki Türkiye’nin burada ne işi var? Bu çok önemli. Onlara ne diyeceksiniz biliyor musunuz? 1998 yılında baba Esed’le o zaman Türkiye bir Adana Mutabakatı anlaşması imzaladı. Bu anlaşma hâlâ hükmü icra edilmesi gereken bir anlaşmadır, anlaşma metninin içinde bunlar vardır. 2010’da bu aynı şekilde yenilenmiş, yola devam edilmiştir. Bu daha sonra aynı kararlılıkla şu anda hükmünü icra etmektedir. Sorsanız hepsine bunların DEAŞ’la mücadele için Suriye’de. DEAŞ’a ne yaptılar bilmiyoruz ama 1 milyona yakın Suriyeli kardeşimizin ölümüne ya göz yumdular ya da ortak oldular. DEAŞ’la mücadelede somut başarıları olan tek ülke Türkiye’dir.”

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