Yine siyasi mühendislik yapılıyor

TARİHİ BİR ZAFER İSTİYORUZ

“Biz partimizi burada kurduk, buradan yola çıktık. Ne bereketli bir yola çıkıştı. O günden bugüne 17 yıl hep tek başımıza iktidar olduk. Türkiye 31 Mart günü hayati önemde bir seçim yaşayacak. 31 Mart’ta sandıkta belediye başkanıyla, meclis üyesiyle istiklal ve istikbalimizi oylayacaksınız. 31 Mart’ta vatanımızın geleceği adına çok kritik bir karar vereceksiniz. Türkiye’nin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart seçimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz. 31 Mart günü desteklerinizle özellikle ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı bozmamız gerekiyor.

BÜTÜN DAVALARI KAZANIYORUM

Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya’daki o şarlatana, Kandil’deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz. Biz laf üstüne laf koşmanın değil taş üstüne taş koymanın, Türkiye’yi hedefleriyle, hayalleriyle buluşturmanın gayretindeyiz. Konuştuğumuz zaman da CHP’nin başındaki zat gibi yalanla, iftirayla değil; yatırımlarımızla, hizmetlerimizle, projelerimizle konuşuyoruz. Şu anda Bay Kemal’in en büyük özelliği nedir; yalan, iftira. İşte onun için açtığım bütün davaları kazanıyorum. Birisinden 1.5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah onları aldıktan sonra da inşallah Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal, benim Mehmetçiğimi hep küçümsemiştir. Afrin’e girdiği zaman onlara maalesef yanlış yapmıştır. Teröristlerle mücadele ettiklerinde yanlış yapmıştır. Hiçbir zaman vatansever bir tutum göstermemiştir.

SEN NASIL KOL KOLA GİRİYORSUN

İşte şimdi Kandil’deki teröristler ona talimat veriyorlar. HDP’ye ne diyorlar ‘CHP ile beraber seçime gireceksiniz’. Niye; AK Parti’yi, Cumhur İttifakı’nı çökertmek için böyle yapacaksınız. Bay Kemal de bunu yerine getiriyor mu, getiriyor. Onlarla beraber yürüyor mu, yanında bir de adı iyi olan bir parti var. Bir de yanlarında adı Saadet olan bir particik var. Bunlar dörtlü çete, bu dörtlü çete kime karşı birleşiyor, Cumhur İttifakı’na. Cumhur İttifakı’nın özelliği ne, milliyetperver, vatansever ve bizim Rabiamız var. Bunların bayrak diye bir sevgisi var mı? Bu HDP’nin kongrelerinde bizim İstiklal Marşımız bile okunmaz. İstiklal Marşı’nı dahi okumayanlarla Bay Kemal sen nasıl kol kola giriyorsun, İYİ Parti, Saadet sen nasıl bunlarla kol kola giriyorsun?

BAYRAK ASTIRMAYANLAR

Bunlar kongrelerinde benim şu güzel bayrağımı dahi astırmayanlardır. Bizim farkımız bu. Onun için Afyonkarahisar’dan bunlara şöyle güzel bir Osmanlı tokadını 31 Mart’ta atmaya var mıyız? CHP ve şürekası Ankara’da rant kavgası verirken biz bugün burada olduğu gibi toplu açılış törenleriyle, mitinglerle, ziyaretlerle insanımızla kucaklaşıyoruz.

AL GÜLÜM VER GÜLÜM PAZARLIĞI

40 gün sonra sandığa gidecek ve oylarınızı kullanacaksınız. 31 Mart günü ülkemiz ve geleceğiniz adına kritik bir karar vereceksiniz. Kimin kimlerle yol yürüdüğünü, iş tuttuğunu sizler zaten takip ediyorsunuz. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine ülkemizde çok büyük bir siyaset mühendisliği yapılıyor. CHP ile Pensilvanya, adı iyi olan parti ile bölücü örgütün siyasi uzantısı zillet ittifakı şemsiyesi altında bir araya getiriliyor. Normal şartlarda sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler kapalı kapılar ardında al gülüm, ver gülüm pazarlığına girebiliyor.

YÜRÜYÜŞE YELTENDİLER

Türkiye’de adı millet düşmanlığına çıkmış, insanımızın değerleriyle, inancıyla, tarihiyle kavgalı ne kadar kesim varsa hepsi de koro halinde zillet ittifakına alkış tutuyor. Birkaç gün önce bu ittifakın küçük ortağı, İmralı’daki terörist başı ve diğer katiller için yürüyüş yapmaya yeltendi. Emniyet güçlerimiz tüm tedbirleri aldı ve haklı olarak böyle bir provokasyona müsaade etmedi.

Bu sırada örgütün şehir kadrosundan, sözde bir milletvekili benim bir hanım polis kardeşimin kolunu ısırarak onu hastanelik etti. Bu saldırı karşısında ne CHP’den ne de ittifakın diğer ortaklarından tek bir kınama, eleştiri dahi duyulmadı. Aynı şekilde geçen hafta Adana’da Seyhan’daki seçim büromuza arkadaşlarımız toplantı halindeyken bölücü örgütün uzantıları tarafından bir terör eylemi düzenlendi. Bu kesimlerden yine bir tepki gelmedi. Ancak aynı CHP, bölücü örgütün emriyle yapılan eyleme hukuki sınırlar içinde müdahale eden polislerimizi ‘vekiller dövülüyor’ diyerek hedef göstermekten çekinmiyor. Polisimize saldıranlara karşı tek söz etmeyenler bölücü örgütün siyasi uzantılarına siper oluyor. Bunun adı iki yüzlülüktür, sokak terörünü sahip çıkmaktır.”

CHP’Yİ ESİR ALAN ZİHNİYETTEN DE KURTULMANIN MİLADI





CHP’nin ve ortağının tavırlarından cesaret alan Kandil’deki terör baronları artık doğrudan AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı hedef göstermeye başladı. ‘Batıda AK Parti’yi çökerteceğiz’ diyorlar. Önceki gün biri çıkmış, ‘AK Parti’nin karşısında kim varsa onunla birlikte olun’ diye emir veriyor. Oradan talimatı alan bu örgütün Meclis’teki temsilcileri de çıkıyor ‘Şuralarda kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz’ diyor. Millet yerine bölücü örgütün desteği ve Pensilvanya’nın icazetiyle seçim kazanma hayali kurmak Türk siyaseti adına gerçekten utanç vericidir. Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır. Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi olan FETÖ’nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır. Bugün CHP, ne şehirlerimiz ne ülkemiz için en küçük bir projesi, hayali, hedefi olmayan, sadece kendi hiziplerinin, ekiplerinin ikbali için çalışan dar kadrocu bir yapının esiri durumundadır. Biz ülkemizdeki muhalefetin kalitesi adına doğrusu üzüntülüyüz. Biz CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımız adına üzüntülüyüz. Biz işte bu CHP’nin dümen suyuna girerek PKK ve FETÖ ile aynı ittifakta yer alan diğer partilere gönül vatandaşlarımız adına üzüntülüyüz. 31 Mart seçimlerini sadece ülkemiz için değil, CHP’yi esir alan bu gayri milli zihniyetten kurtulmanın miladı olarak görüyoruz. 31 Mart sonuçları inşallah ülkemizin CHP ve zillet ittifakı kamburundan kurtuluşunun başlangıcı olacaktır. 31 Mart siyaset mühendisliklerinin bir kez daha hüsrana uğradığı gün olacaktır. İnşallah 31 Mart her alanda Türkiye’nin önünü açacak ülkemizi yeni ufuklara, başarılara taşıyan yolun kilometre taşları olacaktır.

BEDELLİ ASKERLİK KALICI HALE GELECEK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasının, ordunun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirileceğini söyledi. Milletin talebi ve ordunun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’na yeni bir askerlik sistemini çalışmaları için talimat verdiğini belirten Erdoğan, sistemle ilgili şu bilgileri verdi:

- “Kurumlar çalışmalarını yapıp, bir taslak ortaya çıkarttılar. Bilindiği gibi halen lisans ve lisans üstü programları bitirenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er, erbaş olarak askerlik yapıyor. Lisans düzeyinde aşağıda eğitim seviyesine sahip olanlar ise 12 ay er ve erbaş olarak askerlik görevini şu an itibarıyla yerine getiriyor. Bir de yurtdışındaki vatandaşlarımızın faydalandığı dövizle askerlik ile zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamaları var.

YEDEK SUBAYLIK GİBİ YEDEK ASTSUBAYLIK GELİYOR

- Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için, ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek.

LİSE VE ALTI MEZUNLARA 6 ay artı 6 ay UYGULAMASI

- Lise ve altı mezunlar için, 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirilecek. Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar.

İSTEYEN HERKES BEDELLİYE BAŞVURABİLECEK

- Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler.

ASKERLİK GÖREVİ YÜK OLMAKTAN ÇIKIYOR

- İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor. Böylece gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor.” -AA

BU OYUNU DA BOZDUK

- Patlıcanın fiyatının yüzde 50 oranında indiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Domates, patates hepsi inmeye başladı mı, başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk. Çanakkale’de bir tas çorbayı Mehmetim paylaşarak içmedi mi, içti. Bu oyuna benim milletim gelir mi? Bir ara kıymayı 35 liraya, 40 liraya çıkardılar. Ben de ithalin önünü açtım. İthalin önünü açınca bunlar fiyatları hemen aşağıya çekti ve 28 liraya indi. Ne zaman benim milletime bu oyunlar oynanırsa bilsinler ki biz anında tepelerine bineriz.”

Çadır marketleri açmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, seçimden sonra bu işi daha da genişleteceklerini, vatandaşı sömürmeye kimsenin hakkı olmadığını kaydetti.