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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.09.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Yine selfie yine tehlike! Uyarıları dikkate almadılar

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Yine selfie yine tehlike! Uyarıları dikkate almadılar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi sınırlarındaki Düden Park’a gelen turistler, şelale manzarasında fotoğraf çekmek için güvenlik çitinin üzerinden atlıyor. 40 metre yüksekliğindeki falezlerin kenarına kadar gelip, selfie çeken turistler, tehlikeye aldırmıyor

Antalya’da, turistlerin gezi rotasında bulunan Düden Park’ın şelale manzarasını görenler, hayran kalıyor. Manzara eşliğinde fotoğraf çekmek isteyen turistler, boyu 1 metreyi geçen güvenlik çitlerinden atlayarak, falezlerin kenarına geliyor. 40 metre yükseklikteki falezlerin uç noktasında fotoğraf çeken turistler, üzerinde Türkçe ’Korkuluklara yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır’ yazan tabelanın yanında selfie çekiyor.

Türkçe olduğu için turistler tarafından anlaşılamayan tabelaları gören Antalyalılar, İngilizce ve Rusça uyarı yazılarının da olması gerektiğini söyledi.

Yine selfie yine tehlike Uyarıları dikkate almadılar

Öte yandan turistlerin güvenlik çitini atlayarak, geçtikleri ve şelale manzarasının net göründüğü köşenin altının boş olduğu da fotoğraf karelerine yansıdı. Altı boş kaya parçasının ön parçası, alt kaya tabakasına dokunurken, diğer bölümünün ise havada durduğu görüldü.

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