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    Yine Sakarya... Bu sefer 5 yavru köpek ölü bulundu

    DHA
    17.06.2018 - 14:45 | Son Güncelleme:

    Sakarya Üniversitesi kampüsünde beslenen 5 yavru köpek, ölü bulunurken, 2 köpek ise veteriner kliniğine götürüldü. Karapürçek ilçesinde ise ayağında yara oluşan ve hayvanseverlerin asit döküldüğünü iddia ettiği köpek, tedaviye alındı.

    Sakarya'da bacakları kesildikten sonra ölen yavru köpekle ilgili çok yönlü soruşturma sürerken Sakarya Üniversitesi kampüsünde köpekleri besleyen Sibel Arın Sezer, sabah hayvanlara bakmaya gittiğinde 5 yavru köpeğin telef olduğunu gördü. Sezer, 2 yavru köpeği ise veteriner kliniğine götürdü. Köpeklerin ölü bulunca gözyaşlarını tutamadığını belirten Sezer, hayvanların zehirlendiğini iddia etti. Sezer, "Bugün bayramın 3'üncü günü ve baktığım yavrularıma hiç acımadan kıymışlar. 5 ölü, 2'si klinikte yaşam mücadelesi veriyor. Hiç vicdanınız sızlamadı mı? Daha 8 yavrum eksik. Ne ölülerini bulabildim ne dirilerini. Kim bilir nerede can çekişerek öldüler? Kim yaptıysa Allahım bin türlü senin belanı versin. Rabbim seni taş etsin. Utanıyorum artık insan olmaktan" dedi.

    Öte yandan Karapürçek'te ayağında yara oluşan sokak köpeği ise hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Hayvanseverler, köpeğin ayağına asit döküldüğünü iddia etti. Hayvanın kliniğe getirildiği görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

     

     

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    Etiketler: yavru köpek , sakarya üniversitesi kampüsü , son dakika , haberler
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