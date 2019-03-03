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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.03.2019 - 22:42, Son Güncelleme:

Yine oldu... Büyük korku ve panik yaşandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve beraberindeki hortum, seralarda hasara yol açtı. Seraları vuran hortum anı cep telefonu ile görüntülenirken, üreticilerin yaşadığı panik ise dikkat çekti.

Her yıl aşırı yağışların yol açtığı su baskınlarıyla gündeme gelen Tarsus'un Kulak köyündeki ekili alanları bu kez fırtına ve hortum vurdu. Bugün akşam saatlerinde Mersin ve çevresinde etkili olan olumsuz hava şartları, yağışların yanı sıra bazı bölgelerde şiddetli fırtına şeklinde devam etti. Tarsus'un Kulak köyündeki seralar da fırtınadan olumsuz etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Fırtına ve beraberinde hortum, seralarda büyük zarara yol açtı.

KORKU VE PANİK

Seraları vuran hortum anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, görüntüleri çeken üreticilerin yaşadığı korku ve panik görüntüdeki seslere yansıdı.

Öte yandan aşırı yağışlardan dolayı Tarsus-Çamlıyayla yolunda da toprak kayması meydana geldiği bildirildi. Heyelanın oluştuğu bölge trafik levhalarıyla işaretlenerek araç sürücüleri uyarıldı.

Mersinde hortumun bilançosu ağır
Mersin'de hortumun bilançosu ağır
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