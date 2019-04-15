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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
15.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yine o soru: İtildi mi atladı mı?

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Yine o soru: İtildi mi atladı mı?

Üniversiteli Şule Çet’in ölümü ile sonuçlanan Ankara’daki olayın bir benzeri İstanbul Ümraniye’de yaşandı. S.B. (24), dini nikâhla yaşadığı müteahhit Müjdat Ç.’nin (35) bir başka kadına imam nikâhı kıydığını ve çalışanı İsrafil K. (40) ile birlikte kendisini 7’nci kattan ittiğini söyledi. Hakkında dava açılan Müjdat Ç. ile İsrafil K. ise S.B.’nin itilmediğini, intihar etmek istediğini iddia etti.

GÜZELLİK salonunda çalışan ve aylık gelirini 1500 TL olarak beyan eden S.B., daha sonra İstanbul Çekmeköy’de müteahhitlik yapan Müjdat Ç.’nin emlak ofisinde işe girdi. Bir süre sonra S.B. ile patronu Müjdat Ç. arasında yakınlık başladı. İkili 12 Aralık 2014’te imam nikâhı kıydı. Müjdat Ç. ile S.B. lüks bir sitede tuttukları evde birlikte yaşamaya başladı.

22 Aralık 2015’te ise gezmek için Çekmeköy Taşdelen tarafına giden S.B., Müjdat Ç.’nin otomobilini gördü. Müjdat Ç.’yi telefonla arayıp nerede olduğunu soran S.B.’ye “İşyerindeyim” diyerek karşılık verdi. 40-45 dakika bekleyan S.B., Müjdat Ç.’nin ayrıldığı binaya girerek tespit ettiği dairenin ziline bastı. S.B.’ye kapıyı, hamile bir kadın açtı. Kadına “Siz Müjdat’ın nesi oluyorsunuz” diye soran S.B., “Eşi oluyorum” yanıtını aldı. Hamile kadının araması üzerine dini nikâh kıydığı kadınların yanına dönen Müjdat Ç. ile S.B. arasındaki ilk tartışma burada yaşandı.

Yine o soru: İtildi mi atladı mı

 

ÇALIŞANIYLA DÖNDÜ
Gece geç saatlere kadar dışarıda tartışan ikili, gece ise Ümraniye’deki eve döndü. Müjdat Ç., 23 Aralık sabahı saat 07.00 gibi evden çıktı işyerine gitti. Evden ayrılırken S.B.’nin üzerine kapıyı kilitledi. Bir süre sonra uyanan S.B. ablası F.B.’ye telefon açarak başına gelenleri anlattı. Saat 09.30 gibi ise Müjdat Ç., çalışanı İsrafil K.’yı da yanına alarak S.B.’nin yanına döndü. Müjdat Ç. ile S.B. arasında yeniden tartışma başladı. Bu esnada eve abla F.B. de geldi. Dakikalar sonra bu kez F.B. ile İsrafil K. arasında tartışma çıktı.

30 SANİYE SONRA
Müjdat Ç., F.B.’yi dışarı çıkardı. İkili kapının önünde konuşurken, S.B. ile İsrafil K. ise içeride kaldı. S.B. bu esnada balkona çıktı. Müjdat Ç. ile F.B. kapının hemen önünde beklerken, rüzgârın etkisi ile daire kapısı üstlerinde kapandı. 30 saniye sonra İsrafil K. hızla kapıyı açtı ve S.B.’nin balkondan atladığını söyledi. Üçlü hızla binanın dışına çıktı ve S.B.’yi yerde buldu. Hastaneye kaldırılan S.B. 20 gün komada kaldı, aylarca tedavi gördü. Yüzde 96 engelli ve bakıma muhtaç hale gelen S.B. Müjdat Ç. ile çalışanı İsrafil K. hakkında şikâyetçi oldu. Emniyet ifadesinde intihar etmediğini belirten S.B. “İsrafil daha önce cezaevinde yatmıştı. İsrafil’e, ‘8 yıl yatmışsın hak etmişsin’ dediğimde kendimi aşağıda buldum. Ben kesinlikle intihar etmedim. Beni İsrafil itmiştir. Benim aşağı atılmam da Müjdat’ın azmettirmesi ile olmuştur” dedi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ
Haklarında soruşturma başlatılan Müjdat Ç. ile İsrafil K. ise suçlamaları reddetti. İsrafil K., S.B.’nin tişörtünü almak için balkona çıktığını, saniyeler içinde atladığını söyledi. Müjdat K. ise “S.B.’nin psikolojik problemleri vardı. Aşırı derece de takıntılı biri. Bu yüzden bunu yaptığını düşünüyorum” diye konuştu.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 4 yıl kadar süren soruşturma sonrası takipsizlik kararı verdi. 22 Şubat tarihli kararda S.B.’nin balkondan atıldığına ilişkin somut bir delil olmadığı belirtildi. Karara S.B.’nin avukatları Cesim Parlak ve Berna Sulu itiraz etti. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği’nin takipsizlik kararını kaldırması üzerine savcılık, Müjdat Ç. ve İsrafil K. hakkında ‘tasarlayarak öldürme’den müebbet hapis istemiyle dava açtı.

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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