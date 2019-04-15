Yine o soru: İtildi mi atladı mı?
Üniversiteli Şule Çet’in ölümü ile sonuçlanan Ankara’daki olayın bir benzeri İstanbul Ümraniye’de yaşandı. S.B. (24), dini nikâhla yaşadığı müteahhit Müjdat Ç.’nin (35) bir başka kadına imam nikâhı kıydığını ve çalışanı İsrafil K. (40) ile birlikte kendisini 7’nci kattan ittiğini söyledi. Hakkında dava açılan Müjdat Ç. ile İsrafil K. ise S.B.’nin itilmediğini, intihar etmek istediğini iddia etti.
GÜZELLİK salonunda çalışan ve aylık gelirini 1500 TL olarak beyan eden S.B., daha sonra İstanbul Çekmeköy’de müteahhitlik yapan Müjdat Ç.’nin emlak ofisinde işe girdi. Bir süre sonra S.B. ile patronu Müjdat Ç. arasında yakınlık başladı. İkili 12 Aralık 2014’te imam nikâhı kıydı. Müjdat Ç. ile S.B. lüks bir sitede tuttukları evde birlikte yaşamaya başladı.
22 Aralık 2015’te ise gezmek için Çekmeköy Taşdelen tarafına giden S.B., Müjdat Ç.’nin otomobilini gördü. Müjdat Ç.’yi telefonla arayıp nerede olduğunu soran S.B.’ye “İşyerindeyim” diyerek karşılık verdi. 40-45 dakika bekleyan S.B., Müjdat Ç.’nin ayrıldığı binaya girerek tespit ettiği dairenin ziline bastı. S.B.’ye kapıyı, hamile bir kadın açtı. Kadına “Siz Müjdat’ın nesi oluyorsunuz” diye soran S.B., “Eşi oluyorum” yanıtını aldı. Hamile kadının araması üzerine dini nikâh kıydığı kadınların yanına dönen Müjdat Ç. ile S.B. arasındaki ilk tartışma burada yaşandı.
ÇALIŞANIYLA DÖNDÜ
Gece geç saatlere kadar dışarıda tartışan ikili, gece ise Ümraniye’deki eve döndü. Müjdat Ç., 23 Aralık sabahı saat 07.00 gibi evden çıktı işyerine gitti. Evden ayrılırken S.B.’nin üzerine kapıyı kilitledi. Bir süre sonra uyanan S.B. ablası F.B.’ye telefon açarak başına gelenleri anlattı. Saat 09.30 gibi ise Müjdat Ç., çalışanı İsrafil K.’yı da yanına alarak S.B.’nin yanına döndü. Müjdat Ç. ile S.B. arasında yeniden tartışma başladı. Bu esnada eve abla F.B. de geldi. Dakikalar sonra bu kez F.B. ile İsrafil K. arasında tartışma çıktı.
30 SANİYE SONRA
Müjdat Ç., F.B.’yi dışarı çıkardı. İkili kapının önünde konuşurken, S.B. ile İsrafil K. ise içeride kaldı. S.B. bu esnada balkona çıktı. Müjdat Ç. ile F.B. kapının hemen önünde beklerken, rüzgârın etkisi ile daire kapısı üstlerinde kapandı. 30 saniye sonra İsrafil K. hızla kapıyı açtı ve S.B.’nin balkondan atladığını söyledi. Üçlü hızla binanın dışına çıktı ve S.B.’yi yerde buldu. Hastaneye kaldırılan S.B. 20 gün komada kaldı, aylarca tedavi gördü. Yüzde 96 engelli ve bakıma muhtaç hale gelen S.B. Müjdat Ç. ile çalışanı İsrafil K. hakkında şikâyetçi oldu. Emniyet ifadesinde intihar etmediğini belirten S.B. “İsrafil daha önce cezaevinde yatmıştı. İsrafil’e, ‘8 yıl yatmışsın hak etmişsin’ dediğimde kendimi aşağıda buldum. Ben kesinlikle intihar etmedim. Beni İsrafil itmiştir. Benim aşağı atılmam da Müjdat’ın azmettirmesi ile olmuştur” dedi.
SUÇLAMAYI REDDETTİ
Haklarında soruşturma başlatılan Müjdat Ç. ile İsrafil K. ise suçlamaları reddetti. İsrafil K., S.B.’nin tişörtünü almak için balkona çıktığını, saniyeler içinde atladığını söyledi. Müjdat K. ise “S.B.’nin psikolojik problemleri vardı. Aşırı derece de takıntılı biri. Bu yüzden bunu yaptığını düşünüyorum” diye konuştu.
ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 4 yıl kadar süren soruşturma sonrası takipsizlik kararı verdi. 22 Şubat tarihli kararda S.B.’nin balkondan atıldığına ilişkin somut bir delil olmadığı belirtildi. Karara S.B.’nin avukatları Cesim Parlak ve Berna Sulu itiraz etti. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği’nin takipsizlik kararını kaldırması üzerine savcılık, Müjdat Ç. ve İsrafil K. hakkında ‘tasarlayarak öldürme’den müebbet hapis istemiyle dava açtı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle