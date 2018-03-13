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    Yine o kadın ve oğlu

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 07:56 | Son Güncelleme:

    Geçen yıl ABD'den bebeğiyle gelen ve İstanbul'da 300 bin dolarlık mücevherle dolu çantası çalınan Deniz Kul'un hırsızı başka bir suçtan yakalandı.

    İSTANBUL'da cüzdanı çalınıp kredi kartından 100 bin liraya yakın para çekilen M.D. adlı kişi polise başvurdu. Yankesicilik yöntemiyle cüzdanının çalındığı belirlenen mağdurun şikâyeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Masası ekipleri araştırmaya başladı.

    Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, şüphelileri tespit etmek için olayın gerçekleştiği düşünülen yerde ve kredi kartıyla işlem yapılan ATM'lerdeki güvenlik 111 kameraları incelendi.

    Elde edilen görüntülerde, hırsızlığı bir şebekenin gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanıdık isimlerle karşılaştı.

    Polise defalarca gelişi olan Vildan G. ve oğlu İbrahim G.'nin aralarında bulunduğu 5 kişi tespit edildi.

    5 KİŞİ TUTUKLANDI

    Polis, Vildan G., oğlu İbrahim G. ile 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Amerika'nın New York Eyaleti'nde emlakçılık yapan ve bebeğiyle 10 Şubat 2017'de uçakla İstanbul'a gelen Deniz Kul, kendisini takip eden 2'si çocuk 3 kişi tarafından soyulmuştu. Kul'un 500 dolan ve 300 bin dolarlık mücevherinin bulunduğu çantasının çalınma olayının failleri, Vildan G. ve kızı Leman G.'ydi. Vildan G. olayla ilgili tutuklanmış, bir ay sonraki duruşmada ise tahliye olmuştu. Kızı Leman G. halen polis tarafından aranıyor. Vildan G.'nin oğlu İbrahim G., 2006 yılında Swissotel'de yapılan bir düğünle Sultan Ç. ile evlenmişti. Polisin baskın yaptığı düğünde, Vildan G. ve birçok kişi gözaltına alınmıştı. İbrahim G. nüfusta 13, eşi Sultan Ç. ise 15 yaşında grünüyordu. Düğünden 5 ay sonra çocuk gelin Sultan Ç., 9. kattan atlayarak canına kıymıştı. 

     

     

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    Etiketler: hırsızlık , hırsızlık çetesi , çocuk gelin , gündem
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