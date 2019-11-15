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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Yine o cezaevi

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Yine o cezaevi

ULAŞ Yurdakul adlı mahkûmun dövülerek öldürüldüğü Kepsut L Tipi Cezaevi’nde 2011 yılında da bir çocuk mahkûmun tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevi’nde, 24 Mayıs 2011’de, 15 yaşında olan A.A., saat 23’te tuvalete girdi. A.A.’nın arkasından giden 14 yaşındaki H.B., “Sesini çıkarma. İkinci odaya gel” diye tehdit etti. Beş dakika sonra H.B., A.A.’ya tecavüz etti. A.A.’nın olayı babaannesine anlatmasıyla skandal patlak verdi. İfadesinde, olayı neden memurlara anlatmadığı sorusu üzerine A.A., “H.B., D.S. ve Ş.Y.’den dayak yiyordum. Her günüm onlardan dayak yemekle geçiyordu. Söylesem de gardiyanlar ilgilenmezdi” dedi.

Aynı koğuşta kalan çocukların anlatımları koğuştaki suç şebekesini gün yüzüne çıkardı. U.K., Ş.Y.’nin de cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. C.B ise “H.B.’nin birçok ahlaksız davranışına tanıklık ettim” dedi. L.A. da dayak yediklerini anlatarak, “Ş.Y. ve H.B. tehditlerle isteklerini yaptırıyor, bizi dövüyordu. Bazılarına bulaşık detarjanı içirip hastanelik ettiler” diye konuştu.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama, 2013’te bitti. H.B.’ye, cinsel saldırı suçundan 5 yıl 10 ay ve hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere, toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Dava Yargıtay 14. Ceza Dairesi tarafından 19 Mart 2019’da bozuldu. Kararda, H.B.’nin tuvalette karşılaştığı mağdur A.A.’yı kapısı kilitsiz odaya gönderdiği, çocuğun hareket özgürlüğünü ortadan kaldırmadığı savunularak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yönünden beraate karar verilmesi istendi. Davaya tekrar devam edilecek.
İsmail SAYMAZ

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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