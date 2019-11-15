Yine o cezaevi
ULAŞ Yurdakul adlı mahkûmun dövülerek öldürüldüğü Kepsut L Tipi Cezaevi’nde 2011 yılında da bir çocuk mahkûmun tecavüze uğradığı ortaya çıktı.
Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevi’nde, 24 Mayıs 2011’de, 15 yaşında olan A.A., saat 23’te tuvalete girdi. A.A.’nın arkasından giden 14 yaşındaki H.B., “Sesini çıkarma. İkinci odaya gel” diye tehdit etti. Beş dakika sonra H.B., A.A.’ya tecavüz etti. A.A.’nın olayı babaannesine anlatmasıyla skandal patlak verdi. İfadesinde, olayı neden memurlara anlatmadığı sorusu üzerine A.A., “H.B., D.S. ve Ş.Y.’den dayak yiyordum. Her günüm onlardan dayak yemekle geçiyordu. Söylesem de gardiyanlar ilgilenmezdi” dedi.
Aynı koğuşta kalan çocukların anlatımları koğuştaki suç şebekesini gün yüzüne çıkardı. U.K., Ş.Y.’nin de cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. C.B ise “H.B.’nin birçok ahlaksız davranışına tanıklık ettim” dedi. L.A. da dayak yediklerini anlatarak, “Ş.Y. ve H.B. tehditlerle isteklerini yaptırıyor, bizi dövüyordu. Bazılarına bulaşık detarjanı içirip hastanelik ettiler” diye konuştu.
Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama, 2013’te bitti. H.B.’ye, cinsel saldırı suçundan 5 yıl 10 ay ve hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere, toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Dava Yargıtay 14. Ceza Dairesi tarafından 19 Mart 2019’da bozuldu. Kararda, H.B.’nin tuvalette karşılaştığı mağdur A.A.’yı kapısı kilitsiz odaya gönderdiği, çocuğun hareket özgürlüğünü ortadan kaldırmadığı savunularak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yönünden beraate karar verilmesi istendi. Davaya tekrar devam edilecek.
İsmail SAYMAZ
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