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    Yine kadın cinayeti! Üstelik cezaevinden izinli çıkıp...

    Hurşit TOPAL / BURSA DHA
    05.05.2018 - 21:46 | Son Güncelleme:

    Bursa’nın Gemlik ilçesinde, cinayet suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Mehmet Hanifi Alpaslan (34), henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında 3 çocuk annesi, eşi Çiğdem Alpaslan’ı bıçaklayarak öldürdü.

    Olay, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Şeker Sokak’ta meydana geldi.

    2013 yılında Gemlik’te işlenen simitçi cinayetinin faili Mehmet Hanifi Alpaslan, cezasını çektiği Bandırma Cezaevi’nden 5 gün izinli olarak evine geldi.

    Mehmet Hanifi Alpaslan ile eşi Çiğdem Alpaslan arasında bugün henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Hanifi Alpaslan, eşini evinin balkonunda bıçakla ağır yaralayıp kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Muradiye Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Çiğdem Alpaslan kurtarılamadı.

    Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi Mehmet Hanifi Alpaslan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

     

    Etiketler: kadın cinayeti , gündem
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