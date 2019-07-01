Yine izin çıkmadı
TAKSİM’de yapılması planlanan LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne dün yine izin çıkmadı. Polis uyarılara rağmen toplanan gruba biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.
Taksim’de yapılmak istenen 17. LGBTİ Onur Yürüyüşü İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Bunun üzerine LGBTİ Onur Haftası Komitesi etkinliğin Bakırköy’de yapılması için tekrar başvuru yaptı. Bu talebin de reddedilmesi üzerine LGBTİ üyeleri dün, Taksim’de toplanmaya başladı. Polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Meydan da Çevik Kuvvet polislerinin yanında TOMA araçları da bekletildi. İstiklal Caddesi girişindeki Fransız Başkonsolosluğu binası önünde toplanmak isteyen gruplara polis engel oldu. Bunun üzerine LGBTİ üyesi bir grup saat 17.00’de Beyoğlu Mis sokakta toplandı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda LGBTİ üyeleri basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından polis, gruba dağılması yönünde uyarıda bulundu. Dağılmayan gruba polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Müdahalenin ardından grubun ara sokaklarda yeniden toplanması üzerine polis ekipleri gruba ikinci kez müdahale etti. İki kişi gözaltına aldı.
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