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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
Haber Giriş: 28.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Yine iyi hal indirimi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Yine iyi hal indirimi

İSTANBUL Fatih’te 6 ay önce kendisini aldattığından şüphe duyduğu iki çocuk annesi eşi Şener Akyurt’u (49) 4 kurşunla öldürdükten sonra polise teslim olan fırıncı Temel Akyurt (51), ‘kasten eşini öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

“Bana hakaret etti, incitici sözler söyledi. Ben de sinirlendim ve eşime 4 el ateş ettim” diyen katil kocanın duruşmadaki iyi hal ve tutumunu göz önüne alan mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını müebbet hapse çevirdi. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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