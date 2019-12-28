Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
Haber Giriş: 28.12.2019 - 08:00,
Yine iyi hal indirimi
İSTANBUL Fatih’te 6 ay önce kendisini aldattığından şüphe duyduğu iki çocuk annesi eşi Şener Akyurt’u (49) 4 kurşunla öldürdükten sonra polise teslim olan fırıncı Temel Akyurt (51), ‘kasten eşini öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
“Bana hakaret etti, incitici sözler söyledi. Ben de sinirlendim ve eşime 4 el ateş ettim” diyen katil kocanın duruşmadaki iyi hal ve tutumunu göz önüne alan mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını müebbet hapse çevirdi.
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