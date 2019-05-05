Yine hastaneleri hedef aldı... Türkiye sınırına göç sürüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYine hastaneleri hedef aldı... Türkiye sınırına göç sürüyor
GeriGündem Yine hastaneleri hedef aldı... Türkiye sınırına göç sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
05.05.2019 - 22:24, Son Güncelleme:

Yine hastaneleri hedef aldı... Türkiye sınırına göç sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yine hastaneleri hedef aldı... Türkiye sınırına göç sürüyor

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında 3 hastane vuruldu. Öğleden bu yana düzenlenen hava saldırılarında 9 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esad rejimi ve destekçileri, sabah saatlerinden itibaren Hama'nın kuzey ve batı kırsalında Morik, Latamine,
Kefer Zita ve Kifrenbude ilçeleri, Madik Kalesi beldesi, Zeyzun, El İnkavi, El Hüveyz, El Huveyce, El Havvaş, Tel Es Sahır ve El Zekat köylerine, İdlib'in güneydoğu ve güneybatısında Kifrenbil ilçesi, El Habit, Has, El Knidde, Ernebe, Der Sünbül ve Termela köylerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, öğle saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Kifrenbil ilçesinde 1, Termela'da 2, Der Sünbül'de 1, Has'da 1, Ernebe'de 1, El Kinidde'de 1 ve El Habit'ta 2 olmak üzere toplam 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Böylece sabah saatlerinden bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi.

3 HASTANE VURULDU

Diğer yandan İdlib'e bağlı Kifrenbil ilçesinde ve Has köyünde birer, Hama'nın Kefer Zita ilçesinde bir olmak üzere toplam üç hastane saldırılarda hizmet veremez hale geldi.

Yine hastaneleri hedef aldı... Türkiye sınırına göç sürüyor

Sivil savunma ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden, Kifrenbil ve Kefer Zita ilçesinde, Has, Termela, Der Sünbül, Ernebe, El Kinidde ve El Habit köylerine düzenlenen hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçakları kalkış yaptı." bilgisi paylaşıldı.

Saldırılar sonrası bölgelerde yaşayan siviller göç etmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin'deki kamplara sığınıyor.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içeresindeki sivil yerleşimlere son 3 günde düzenlenen saldırılarda en az 49 sivil hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Ağının nisan ayı raporunda, Esad rejiminin saldırılarında 127 sivilin, Rusya'nın hava saldırılarında ise 13 sivilin öldüğü belirtilmişti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında, söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana Anlaşmaları çerçevesinde, Esad rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Halepte hedef hastaneler
Halep'te hedef hastaneler
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı şehit babasını aradı: 'Kanları yerde kalmadı, onların da hakkından geldik'

Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Usulsüzlük soruşturması: 43 şüphelinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Yer: İstanbul.... Canını hiçe saydı, kadını kurtardı