Yine gülecek!

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Sunay Öztürk, bundan 6 ay önce dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Ailesinden kalan ilk emekli maaşıyla 10 bin lira kredi çekerek özel bir diş polikliniğine giden Öztürk’ün üst ve alttan 10’ar olmak üzere toplam 20 dişi kaplama için kesildi. Bir müddet sonra hayal ettiği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, yine aynı polikliniğe geldi. İddiaya göre ise azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın Öztürk'e burada kaplama işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından bir kaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk, kendisine verilen antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. Bu ilaçları kullanmasına karşın ağrıları hiç dinmeyen kadın, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. İmza karşılığında dişleri çekilen Öztürk, ağrılardan kurtulacağını sandı ancak ağrılar yine kesilmedi.

1.5 AYDA 32 DİŞİNİ ÇEKTİRDİ

Bunun üzerine Öztürk, Antalya Isparta ve Denizli’de doktor doktor gezmeye başladı. Ağrılarından kurtulmak için varını yoğunu satan Öztürk, çeşitli kanal tedavileri ve devam eden diş çekimlerinden de sonuç alamayınca, kafasını saran ağrıdan kurtulabilmek için tüm dişlerini çektirme kararı aldı. Yaklaşık 1,5 ayda 32 dişinden olan talihsiz kadın, bu sefer ağrılardan kurtulacağını düşünmüşken yine hüsrana uğradı.







DELİRTEN HASTALIK TEŞHİSİ

Ağrı kesiciler fayda etmediği için yeşil reçete kapsamına giren uyuşturucu ilaçlarla bir nebze ağrılarını dindirebilen Öztürk, beyin ve sinir cerrahına giderek durumunu izah etti. Burada ise kendisine halk arasında ‘delirten hastalık’ diye bilinen ‘trigeminal nevralji’ teşhisi konuldu. Ardından son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk’ün operasyon sonrası da ağrıları dinmedi. Öztürk'ün tüm bu yaşadığı acı dolu günler, kafasının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi. Dişlerindeki sıkıntıdan dolayı Öztürk'ün, kalp kapakçığı açıldı, hipertansiyon hastası oldu.

TÜM EŞYALARINI SATTI

Tüm eşyalarını sattığı için yaşadığı evde kalamayan Öztürk’e Antalya Yardımlaşma Platformu sahip çıktı. Antalya kent merkezinde kızıyla birlikte bir eve yerleştirilen Öztürk’ün acı dolu hikayesinin haber yapılmasının hemen ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi devreye girdi. Platform üyeleri tarafından Diş Hekimliği Fakültesi'ne getirilen Öztürk'e, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yrd. Doç. Dr. Alper Sindel, kontrollerini gerçekleştirerek çeşitli testler uyguladı. Salı günü ameliyat masasına yatırılma kararı alınan Öztürk’ün ilk olarak ağrısı bulunan bölgelerdeki sinirleri uyuşturulacak. Çenedeki hareket kabiliyetini kaybettirmeyecek operasyon sonrasında ise diş protezi işlemi uygulanarak Öztürk'ün eski görünümüne kavuşması sağlanacak.



PROTEZ TAKILACAK

Trigmeninal nevralji hastalığı yüzünden bir çok hastanın dişinde problem olduğunu zannederek hekimlere başvurduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Alper Sindel, bu hastalığın hekimleri dahi yanılttığını söyledi. Üzücü olay sonrası, Öztürk için çeşitli testler uyguladıklarını aktaran Sindel, “Hastaya diş kökenli bir hastalık olabileceği ihtimaline karşılık kanal tedavileri uygulanmış ve dişleri çekilmiş. Bize geldiğinde diş olmadığı için aslında tespit edilebilmesi adına bizim işimiz biraz daha kolay oldu. Hastalığın Trigeminal Nevralji olduğunu düşünüyorum. Hasta, beyin cerrahisinde bir operasyon geçirmiş. Ameliyata bağlı bazı kas ağrıları olduğunu düşünüyoruz. Ağrıları devam ettiği için sinir uçlarına bir test yaptık ve hasta çok rahatladığını bize bildirdi. Bu yüzden ilgili sinir dallarını uyuşturacağız. Bu tedavin son noktası bu" dedi.

Dr. Sindel ayrıca, ameliyat sırasında diş çene kemiklerini de düzelterek, protez takılmasına uygun bir hale getireceklerini, gerekirse de o bölge için yumuşak astar materyali yerleştirerek gerekli tedaviyi de sağlayabileceklerini ifade etti.



'İLK İŞİM SİMİT YEMEK'

Doktordan duyduğu müjdeli haber sonrası sevinç gözyaşları dökmeye başlayan Sunay Öztürk ise duygularını şöyle dile getirdi: “Haplar çok ağır. Bu uyuşturucu hapları kullanmak istemiyorum. Sinir bile kesilsin. Artık ağrı hissetmek istemiyorum. Gece gündüz ağrı çekmekten yoruldum. Dişim takılınca önce gidip simit ve çay alacağım. Bizim Denizli’de çıtır çıtır simitler vardı. İnsanlar karşımda simit yedikleri zaman burnuma çok kokuyor. Aylardır dişsizim. Ağrı beni insanlığımdan çıkardı. Kendimi bu haplara bağımlı gibi hissediyorum.”



'DELİRTEN HASTALIK'

Halk arasında “delirten hastalık” diye bilinen “trigeminal nevralji”, yüz bölgesini tutan bir nöropatik ağrı türüdür ve “tic douloureux” diye de adlandırılır. Trigeminal nevralji, trigeminal sinirin bir ya da daha fazla dalının kapsadığı alanda gelişen, ani, genellikle tek taraflı, şiddetli, kısa süreli, şimşek gibi saplanan bir ağrıdır. Çeşitli çalışmalarda, trigeminal nevralji görülme sıklığının 100 bin ’de 5 ile 25 arasında olduğu bildirilmiştir. Kadınlarda 1.7-2.2 kat daha sık olduğu bilinmektedir. Ağrının genellikle yüzün alt ve üst çene bölümünde görüldüğü ve daha çok 50 yaş üzerinde görülen hastalığın, çocuklarda bile olabileceği belirten uzmanlar, "Hastalık yüzün duyusunu sağlamanın yanında, çiğneme kaslarının çalışmasını sağlayan trigeminal sinirde bir problem olması sonucunda oluşmaktadır. Trigeminal nevralji ağrısı sürekli, yakıcı veya sancılı bir ağrıdır, bu da hastayı sıkıntıya sokabilmektedir. Bazı hastalar bu ağrı nedeniyle yemek yiyemez, su içemez hale gelmektedir. Hastalık çok sık görülmemesi nedeniyle, genellikle diş hekimleri ve diğer hekimler tarafından atlanmakta ve teşhis genellikle nöroloji ya da beyin cerrahi uzmanlarınca konulmaktadır" diyor.



SANATÇI UMUT AKYÜREK DE YAKALANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz Nisan ayında Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek’’in de nadir görülen bu hastalığa yakalandığını ses sanatçısı Onur Akay tarafından duyurulmuştu. Akay, kendi internet sitesinden Akyürek’in durumuyla ilgili, "Değerli sanatçı dostum Umut Akyürek, 5 aydır yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılar çekiyordu, kullandığı ilaçlar ise hiç fayda etmiyordu ve bu şikâyetlerini kimselere belli etmeden 5 aydır şarkı söylüyordu. Dün Umut’la konuştum, “Maalesef dişçi hatası ve ihmali!” dedi. Meğer dişleri yapılırken beyinden gelen trigeminal sinirlerini zedelemişler. Kendisine ‘trigeminal nevralji’ teşhisi konulan Umut Akyürek, tıpta bilinen en şiddetli ağrılarla boğuşuyor. Boş yere diş ve sinüzit tedavisi gören Umut’un rahatsızlığına, Perşembe günü beyin cerrahi uzmanları bakacak" açıklamasını yapmıştı.