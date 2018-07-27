Yine Dolmabahçe! 1 hafta arayla ikinci kez oldu
Dolmabahçe'de geçen hafta yolda meydana gelen çökmenin ardından yaklaşık 400 metre ileride bu sefer 15 santimetre çapında 60 santimetre derinliğinde bir çukur oluştu.
Dolmabahçe'de geçen hafta yolda meydana gelen çökmenin ardından yaklaşık 400 metre ileride yolda ufak çapta bir delik oluştu. Dolmabahçe Caddesi Beşiktaş yönünde oluşan 15 santimetre çapında, 60 santimetre derinliğindeki çukurun yağmur sonrası oluştuğu belirtildi.
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