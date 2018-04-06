Yine dış cephe

TAKSİM, Sıravelviler Caddesi üzerindeki İlkyardım Hastanesi’nin yeniden yapılmak için yıkılması üzerine hastane 2015 yılından itibaren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi adıyla Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi, Osmanbey Caddesi 621 Sokak’a taşındı. Hastane açılmadan 26 Eylül 2011’de dış cephe kaplamasında kullanılan yanıcı maddeler sebebiyle çıkan yangın üç saatte söndürülebildi. O dönem hastanenin cephesinde yanıcı maddeler kullanılması eleştirilmiş, henüz açılmamış olmasının faciayı önlediği belirtilmişti.







KISA SÜREDE YAYILDI

Onarılan ve dış cephesi yine aynı kaplama yapılan binada dün saat 16.45’te yangın çıktı. Ameliyattan çıkan hastaların bekletildiği servisin çatısında çıkan yangında, alevler kısa sürede dış cephe kaplamalarına ulaşarak tüm katlara yayıldı. Olay yerine ilk olarak Gaziosmanpaşa İtfaiyesi geldi. Alevlerin büyümeye devam etmesi üzerine Alibeyköy, Bağcılar, Şişli, Fatih, Bakırköy, Başakşehir, Kağıthane, Beyoğlu, Sarıyer itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yatan hastalar cihazlara bağlı olarak dışarı çıkarıldı. Yoğun bakım servisindeki hastalar güçlükle tahliye edilip başka hastanelere götürülürken, durumu hafif olan hastalar ise sedyelerde bekletildi. Dumandan etkilenenlere de bahçede müdahale edildi.





YOLDA CAN VERDİ

Tahliye edilen hastalar arasındaki Gülnaz Kıyağan (82) ambulansla başka hastaneye götürülürken yolda öldü. Kıyağan’ın ölümü polis raporuna kalp krizi olarak geçti.



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan can kaybı ve yaralı olmamasının teselli olduğunu belirterek, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkililerinin hastanenin nükleer tıp bölümünde kullanılan radyoaktif iyotta ölçüm yaptığını ve bir sızıntının tespit edilmediğini açıkladı. İstanbul Valisi Vasip Şahin de “Yangınla ilgili 2 başsavcı vekili ve 4 savcı görevlendirildi” dedi.







'KALİTESİZ MALZEME' İDDİASI

YEDİ yıl önce aynı hastanede çıkan yangın sonrası, kullanılan malzemenin değiştirilmesi gerektiği belirtilmişti. Ancak devam eden inşaatta aynı malzemelerin kullanıldığı öne sürüldü. Hastanenin dış kaplamasındaki doğrama kenarlarında membran (Yüzey malzemesi pvc folyo olup, mdf malzeme üzerine sıcak preslenerek elde edilen plakalar) ve tyvek (su geçirmez yalıtım örtüsü) isimli yalıtım malzemelerinin kullanıldığı taşyünü adı verilen bir başka yalıtım malzemesinin de kaplamada yer aldığı öğrenildi. İnşaat dış cephe uzmanları normal şartlarda yanıcı olmayan bu malzemelerin kalite kalite ayrıldığını belirterek, düşük kalitedeki malzemenin çok kolay yanabileceğini, yangını kısa sürede büyüten asıl malzemeninse yalıtımı bir arada tutan levhalar olduğunu açıkladı.