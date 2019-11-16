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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR - Damla GÜLER / İSTANBUL
16.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yine baba katliamı

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Yine baba katliamı

İstanbul’da dün sabah 06.45’te polisi arayan bir kişi, Bakırköy, Osmaniye, Çoban Çeşme Sokak’taki bir binada karşı komşusunun dairenin kapısında cansız yattığını bildirdi.

İstanbul’da dün sabah 06.45’te polisi arayan bir kişi, Bakırköy, Osmaniye, Çoban Çeşme Sokak’taki bir binada karşı komşusunun dairenin kapısında cansız yattığını bildirdi. Olay yerine giden polisler, 3’üncü katta oturan Zübeyde Delen’i (38) evin kapısı önünde yığılmış bir şekilde buldu. Delen’in hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine polisler eve girdiklerinde daha önce İstanbul Fatih ve Antalya’daki benzer olaylarda olduğu gibi ayakkabılıkta ‘Siyanür var dikkat edin’ yazılı bir not buldu. Polisler, Delen’in eşi Bahattin Delen (38) ve oğulları Ali Delen’in (6) de cesediyle karşılaştı. Evden gelen koku üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. Özel giysilerle içeri giren AFAD ekipleri yaptıkları ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanürden kaynaklandığını tespit etti. Bunun üzerine bina boşaltılarak girişine şerit çekildi. Komşularda zehirlenme olup olmadığına bakıldı.

Yine baba katliamı

MESAJI GÖNDERMEDİ

Olayda hayatını kaybeden Bahattin Delen’in, Kuyumcukent’te altın ve pırlanta ticaretiyle uğraştığı, eşinin ev kadını olduğu, oğlunun ise bu yıl ilkokula başladığı öğrenildi. Polis yaptığı ilk incelemede Delen’in cep telefonundan bir yakınına mesaj yazdığını ancak göndermediğini, mesajda ise önce eşini ve çocuğunu zehirleyip sonra da intihar edeceğini anlattığını belirledi. Cenazeleri almak için olay yerine özel kıyafetli ekipler geldi. Özel ekip tarafından binadan çıkarılan cenazeler, otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri evin önünde bulunan Zübeyde Delen’e ait otomobilde de incelemelerde bulundu.

BUNALIMA GİRDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, altın ticareti yapan Bahattin Delen’in internet siteleri üzerinden yaptığı kayıtdışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlanarak girdiği bunalım sonucu eşi ve çocuğunu zehirleyerek intihar ettiğini belirtti. Öte yandan Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucu, üç kişinin de bedeninde siyanür alımına bağlı değişimler dışında ölüme neden olacak patolojik bulgu saptanmadı.

‘CIVIL CIVIL İNSANLARDI’

Komşuları “Çok iyi bir aileydi. 7-8 yıldır burada oturuyorlar. Çok canlı, hayat dolu, cıvıl cıvıl insanlardı. Çok şaşırdık” dedi. Kuyumcukent’teki esnaf arkadaşları ise ”Uzun yıllardır tanıdığımız dürüst bir esnaftı. Babası da kuyumculuk yapardı” diye konuştu.

İNTERNETTEKİ TEHLİKE

TÜRKİYE 1997’de imza attığı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ile siyanürün üretimi, edinilmesi, saklanması, stoklanması ve transferini yasakladı. Siyanürün kullanımında ise ‘Kullanımı Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik’e göre bazı işkollarına kolaylık sağlandı. Ancak tüm yasaklara rağmen siyanürün ‘darknet’ olarak tabir edilen internet ortamlarında satışı yapılıyor. Satışı yapılan sitelerde ise ‘kargo gizliliği’ garantisi veriliyor. Yaşanan son olaylardan sonra internetteki arama motorlarında siyanürle ilgili kelimelerin aratılmasında da endişe verici bir artış yaşandı. Son 24 saat içerisinde Google’da 600’ün üzerinde siyanür kelimesi aratıldı.

‘ADIM ATACAĞIZ’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde 11 kişinin öldüğü 3 intihar olayıyla gündeme gelen siyanür satışına ilişkin, “Karşı karşıya kaldığımız veya kalacağımız, öngördüğümüz her meseleyle ilgili tüm kurumlarımız adım atmaktadır. Ayın 19’unda kurumlar bir araya gelecekler, değerlendirme yapacaklar ve onun üzerine hangi tedbirleri alabiliriz, mevzuatta yapılması gerekenlerle ilgili değerlendirme ortaya koyacaklar” dedi.

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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