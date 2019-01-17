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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.01.2019 - 17:59, Son Güncelleme:

Yine aynı yöntem... Bu kez 250 bin TL gitti

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Yine aynı yöntem... Bu kez 250 bin TL gitti

Elazığ'da yaşlı bir kadını telefonla savcı ve polis olarak arayıp kandırıp 250 bin TL'sini dolandıran 3 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta yaşlı bir kadını araya şüpheliler, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı. Şüpheliler yaşlı kadının adının terör operasyonuna karıştığını ileri sürerek birer gün arayla toplam 250 bin TL'sin bankadan çektirip elden teslim edilmesini sağladı. Sonradan dolandırıldığı anlayan yaşlı kadının yakınları durumu polise bildirdi. Bu sırada şüpheliler, üçüncü kez para istemek için yaşlı kadını aradı. Polisle irtibatta olan kadın, tamam diyerek buluşma adresini öğrendi. Şüphelilerin parayı almak için buluşma adresine gönderdiği M.S., Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından suç üstü yakalandı.Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis diğer şüphelileri de tespit edip yakaladı

Parayı almak için geldiği sırada suç üstü yakalanan şüpheliden yola çıkan polisler çalışmasını sürdürdü. Polisin çalışmasında telefonla yaşlı kadını arayan şüphelilerin M.Ö., R.E. ve M.H. olduğu belirlendi. Adresleri de belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şahısta gözaltına alınırken, olayda kullanılan cep telefonları ile GSM hatları ele geçirildi.

Emniyette ifadesi tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.Operasyon kapsamında toplam 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Yine aynı yöntem

Türkiye genelinde bir çok kişi telefonla dolandırılmasına rağmen, şüpheliler aynı yöntemi kullanmayı sürdürüyor. Yaşlı kadını da arayan şüpheliler, kendilerini savcı ve polis gibi kamu görevlileri olarak tanıttığı, sözde yürütmüş oldukları terör operasyonu kapsamında isminin karıştığını, olayın aydınlatılması ve diğer şüphelilerin yakalaması için kendilerine yardımcı olunması gerektiğini ve operasyonun bir parçası olduğuna inandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin korku ve panik havasına soktuğu yaşlı kadından ilkinde 100 bin TL, ikincisinde ise 150 bin TL olmak üzere toplam 250 bin TL dolandırdıkları belirlendi.

Emniyet yetkilileri vatandaşları tekrar uyararak, hiç bir güvenlik görevlisi, savcı veya hakimin telefonla arayıp para talep etmeyeceğini, böyle bir durumla karşılaşılması halinde polisle irtibata geçilmesini istedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu ? (17.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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