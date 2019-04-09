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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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VAN (İHA)
09.04.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Korku dolu anlar! Yine aynı yerde yaşandı! Büyük şüphe...

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Van’da bir kız çocuğunun Tuşba ilçesindeki Toprak Kale kayalıklarına çıkması, ‘Mavi Balina’ şüphesi nedeniyle ekipleri alarma geçirdi. Minik Sevda’nın kendini boşluğa bıraktığı kayalıklara çıkan kız çocuğu yürekleri ağza getirdi.

Geçtiğimiz günlerde ‘Mavi Balina’ adlı internet oyunu Van’da 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz isimli kız çocuğunun ölümüne neden olmuştu. Toprak Kale kayalıklarında 14 yaşındaki Sevda kendisini boşluğa bırakarak intihar ederken, diğer arkadaşları ise son anda vazgeçirilmişti. Dün saat 17.00 sıralarında yine aynı bölgede bir kızın kayalıklara çıktığı ihbarı, kentteki ekipleri alarma geçirdi. Mavi Balina şüphesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servisi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polis helikopteri ise olası bir duruma karşı bölgede tarama yaptı.

KIZ ÇOCUĞU İKNA EDİLDİ

Kayalıklardan atlayacağını söyleyen kız çocuğu, yanına giden polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu ikna edildi.

‘MAVİ BALİNA’ İSİMLİ OYUNLA İLİŞKİSİ YOK

Başarılı çalışma sonucu kayalıklardan indirilen 17 yaşındaki kızın Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Olayın ‘Mavi Balina’ isimli oyunla ilgisi olmadığı belirtildi.

Korku dolu anlar Yine aynı yerde yaşandı Büyük şüphe...

Korku dolu anlar Yine aynı yerde yaşandı Büyük şüphe...


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