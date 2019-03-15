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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
15.03.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Yine aynı site... Bu kez oklu vahşet

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Yine aynı site... Bu kez oklu vahşet

İZMİR'in Urla ilçesinde, geçen ay içine zehir karıştırılan makarnayı yiyen martı ile 3 sokak köpeğinin telef olmasının ardından, bu kez de kedinin okla vurulduğu tespit edildi. Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu Yöneticisi Ender Ülger, kısa bir süre önce de aynı sitede toplu kedi katliamları yapıldığını söyledi.

Olay, dün sabah saatlerinde Urla ilçesi İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş, evinin bahçesinde kedisini okla vurularak öldürülmüş olarak bulunca polise haber verdi.

Urla Belediyesi veteriner ekipleri ile polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, kediye saplanan oku çıkardı. Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu Yöneticisi Ender Ülger, kedinin ölümüne neden olan okun, polis ekiplerine teslim edildiğini söyledi.

Kedinin öldüğü evin bahçesinin karşı tarafındaki sitede bulunan bir başka evin bahçesinde polis tarafından yapılan aramada, hedef tahtası ve ok bulunduğunu, ayrıca güvenlik güçlerinin burada atış talimlerinin yapıldığını tespit ettiğini kaydeden Ülger, "Arama yapılan evdeki bir kişi ifadeye götürüldü.

Kısa bir süre önce de aynı sitede toplu kedi katliamları yapıldı ve yönetim bunu örtbas etmek istedi. Çünkü evlerinin değerlerinin düşmesinden korkuyorlar" dedi.

Bu olay ile ilgili site yönetiminden açıklama beklediklerinin altını çizen Ender Ülger, "Kedinin öldürüldüğü yerde bir çocuk olması ihtimalini düşünmek bile istemiyorum. Böyle sorumsuz ve hayvan düşmanlarının değil sitede, toplum içinde bile yaşamaması gerekir" diye konuştu.

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