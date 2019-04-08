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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
08.04.2019 - 20:34, Son Güncelleme:

Yine aynı nokta... Korkunç şüphe

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Yine aynı nokta... Korkunç şüphe

VAN’da, Suriye uyruklu 17 yaşındaki kız, Akköprü Mahallesi’ndeki Toprak Kale kayalıklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ve kurtarma ekiplerinin çabasıyla kayalıklardan inen kız, sinir krizi geçirdi. Geçen 2 Nisan’da, ’Mavi Balina’ adlı internet oyunundan etkilenen Sevda E. (14), aynı bölgede kayalıklardan atlayarak yaşamına son vermiş, yanında bulunan 3 arkadaşı ise kısa sürede helikopterle olay yerine ulaşan polis tarafından kurtarılmıştı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında merkez Tuşba ilçesinin Akköprü Mahallesi’nde bulunan Toprak Kale kayalıklarında meydana geldi.ÿİsmi açıklanmayan Suriyeli kız, intihar için kayalıklara çıktı. Kızı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Bölgeye polis helikopteri de gönderildi.

AMBULANSTAN DA KAÇMAK İSTEDİ

Kayalıklarda canına kıyacağını söyleyen kız, yanına giden giden polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucu, ikna edildi.

Kayalıklardan inen kız, sinir krizi geçirdi. Sağlık ekibinin sakinleştirmeye çalıştığı kız, bindirildiği ambulanstan da kaçmak istedi. İkna çabaları sonucu genç kız Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEVDA’NIN İNTİHAR ETTİĞİ BÖLGE

Geçen 2 Nisan’da, ’Mavi Balina’ adlı internet oyunundan etkilenen Sevda E. (14), aynı bölgede kayalıklardan atlayarak yaşamına son vermiş, yanında bulunan 3 arkadaşı ise kısa sürede helikopterle olay yerine ulaşan polis tarafından kurtarılmıştı.

Sevda öldü, arkadaşları kurtarıldı... Kolundaki sır
Sevda öldü, arkadaşları kurtarıldı... Kolundaki sır
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