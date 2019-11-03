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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
03.11.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Yine aynı korku... 20 kişi hastaneye başvurdu

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Yine aynı korku... 20 kişi hastaneye başvurdu

Kayseri'de dün gece katıldıkları asker eğlencesinden sonra sahte alkol içerek zehirlenen 20 kişi, hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen 14 kişi taburcu edilirken, 6'sının yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetmişti.

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  • Kayseride 20 kişi sahte alkolden zehirlendi
  • Kayseride 20 kişi sahte alkolden zehirlendi
  • Kayseride 20 kişi sahte alkolden zehirlendi
  • Kayseride 20 kişi sahte alkolden zehirlendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün gece merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Kocasinan ilçesinde oturan T.A.'nın evinde asker eğlencesine katılan 20 kişilik arkadaş grubu, daha sonra alkol almak için Mimarsinan Mahallesi'ndeki seyir alanına geldi.

İddiaya göre, burada sahte alkol içen grup, bir süre sonra alandan ayrılmaya başladı. Ancak gruptan ayrılan 6 kişi, evlerine dönerken rahatsızlandı.

Baş dönmesi ve bulanık görme şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen 6 kişiden 3'ü Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde, diğer 3 kişi ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Alanda bulunan ve bir süre sonra rahatsızlanan 14 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

Tedavileri yapılan 14 kişi taburcu edilirken, 6 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, seyir alanı çevresinde incelemede bulundu.

Sahte içki can alıyor... 16 kişi hayatını kaybetti
Sahte içki can alıyor... 16 kişi hayatını kaybetti
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