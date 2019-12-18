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İHA
18.12.2019 - 01:34, Son Güncelleme:

Yine aynı kâbus... Av tüfeği ile öldürdü

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını av tüfeği ile öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi 93. Sokak’taki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddia göre, fırıncılık yapan Mehmet Biçer (46) ile Nazan Can (35) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında av tüfeği ateş aldı. Kalbinden vurulan kadın hayatını kaybetti.

Parmağı kopan zanlı polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol için hastaneye sevk edilen zanlı, olay sırasında parmağının kopması nedeniyle Balıkesir’e sevk edildi. Biçer'in yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.

Cinayet nedeniyle polis, Çanakkale bağlantılı ana yolu trafiğe kapattı. Ceset ise savcılık incelemesinden sonra Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet ile polisin incelemesi sürüyor.

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