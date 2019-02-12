Yine aynı bölge

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN-Fırat ALKAÇ - Damla GÜLER/İSTANBUL
12.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

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Sancaktepe’deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nda havalanan UH-1 tipi askeri helikopter, Çekmeköy’de bir sitenin bahçesine düştü. Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar şehit oldu. 26 Kasım 2018’de de aynı tip helikopter Sancaktepe’de düşmüş 5 asker şehit olmuştu.

SANCAKTEPE’deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nda dün bakım yapıldıktan sonra deneme seferine çıkılan UH-1 tipi askeri helikopter, bir kaç dakika mesafedeki kışlaya ulaşamadan Çekmeköy, Kirazlıdere Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesine düştü. Helikopterdeki Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar şehit oldu.

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ARIZALI MOTORLA İNECEK YER ARADILAR

Sancaktepe’deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na ait UH-1 tipi askeri helikopter, dün saat 18.51’de Çekmeköy, Kirazlıdere Mahallesi’ndeki Parkverde Sitesi’nin çocuk parkına düştü. Düşen helikopterde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sağlık ekipleriyle koordineli çalışarak askerleri helikopterden çıkarttı. Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 4 asker kurtarılamayarak şehit oldu.
Pilotların, arızalı motorla bir süre inecek yer aradıkları, helikopterin binaların ve yoldaki insanların üzerine düşmemesi için büyük çaba gösterdikleri, sitedeki boş alanı da sivil kimse bulunmadığı için seçtikleri açıklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bir Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olay yerinde yaptığı açıklamada, “Saat 18.51 itibariyle, 4. Kara Havacılık Alayı’na ait bir helikopter Kirazlıdere Mahallesi’ndeki site içerisine düşmüştür. Dört askerimiz yaralı olarak Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmışlar ancak maalesef şehit olmuşlardır. Milletimizin, ordumuzun başı sağolsun” dedi. Milli Savunma Bakanlığı da kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

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BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kazada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

26 KASIM’DA AYNI TİP HELİKOPTER

Çekmeköy’de düşen UH-1 tipi helikopterin aynısı, 26 Kasım 2018’de Sancaktepe’de motor arızası nedeniyle acil iniş yapmaya çalışırken evlerin arasına düşmüştü. 4. Kara Havacılık Alayı’na ait olan helikopterdeki Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Teknisyen Astsubay Emre Vahit Bekli ve Uzman Çavuş Şahin Arslan olay yerinde, Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Şehit pilotların, sivil can kaybı yaşanmaması için boş araziye düştükleri tespit edilmişti.

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4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na bitişik Abdurrahmangazi ve Sarıgazi mahallelerinde geçmişte de askeri hava araçları düşmüştü. 14 Şubat 1995’te Domier 28D-2 tipi uçak Canan Sokak 9 nurama yanında oynayan çocukların hemen yakınına düşmüş, kazada üç asker şehit olmuştu. 25 Mayıs 2010’da üsten havalanan T-182T Cesna tipi askeri uçak, Pir Sokak’a düşüp ters dönmüştü. Kazada üç asker yaralanmıştı. 26 Kasım 2018’de UH-1 tipi askeri halikopter eğitim için, Alay Komutanlığı’ndan havalanmış, askeri alana 25 metre kala Fırtına Sokak’ta düşmüştü. Kazada 5 asker şehit olmuştu.

Helikopterin düşme anı kamerada
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