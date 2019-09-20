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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU - İSTANBUL
20.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Yine adalet istiyoruz"

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"Yine adalet istiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Adalet sadece bireysel olarak benim talebim değil. Dünyada yaşayan her canlının adalet talebi var. İnsanlığın tarihi de zaten adalet mücadelesiyle geçmiştir. Yine adalet istiyoruz. Yine adaletten yana mücadele edeceğiz. Adalet arayışımız sürüyor” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte Maltepe miting alanındaki Kastamonu Tanıtım Günleri’nin açılışına katıldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ankara’dan başladığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü sonlandırdığı Maltepe’ye o günden sonra ilk kez geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hak hukuk adalet diye slogan atılması beni o günlere götürdü. Adalet sadece bireysel olarak benim talebim değil. Dünyada yaşayan her canlının adalet talebi var. İnsanlığın tarihi de zaten adalet mücadelesiyle geçmiştir. Yine adalet istiyoruz. Yine adaletten yana mücadele edeceğiz” dedi. ‘Adalet Yürüyüşü’nde kendisine saldırı hazırlığındayken yakalananların beraat etmesiyle ilgili de Kılıçdaroğlu, “Adalet diyorduk. Bana saldırınca bir şey yok. Ama başkalarına bir şey söyleyince neredeyse müebbetle yargılanıyorlar. Bu ne demektir? Ülkede adaletin olmadığını gösteriyor. O nedenle adalet arayışımız sürüyor” yorumunu yaptı.

‘AYDINLIĞA KAVUŞMASI LAZIM’

Bir soru üzerine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün sözlerini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Adalet Bakanı kendisine ve adalet camiasına yönelik yapılan eleştirileri oldukça sert şekilde yanıtlardı. Bu özellikle belli çevreler, aynı siyasi görüşü paylaşan farklı kanatların birbirlerine yönelttikleri eleştiriler. Bir FETÖ borsasından söz ediliyor. Ve bu konuda bir kişi de hayatını kaybetti. Bu sadece benim tarafımdan değil AK Parti’den bazı eski milletvekilleri tarafından da dillendirildi. Bütün bu konuların aydınlığa kavuşması lazım. Eğer bir şikâyet geliyorsa, bir itham geliyorsa, mutlaka bunun aydınlığa kavuşması lazım” dedi.

‘TAMİNCE İTİRAZI ÖNEMLİ’

Adalet Bakanlığı’nın, işadamı Fettah Tamince hakkındaki takipsizlik kararına itiraz etmesinin gayet doğal olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “FETÖ davası açtığınız kişilerin dışında Fettah Tamince kalamaz. Vicdanım da buna el vermiyordu. Ben bunu defalarca dile getirdim. Avukatlarla Fettah Tamince arasındaki parasal ilişkinin çok iyi irdelenmesi lazım. Acaba paranın gücüyle mi oluyor bu? Yoksa başka güçler mi var? Bu çerçevede bunun değerlendirilmesi lazım. Adalet Bakanlığı’nın itiraz etmesi, sadece adaletin gerçekleşmesi açısından önemli bir aşama” diye konuştu.

ASKERİ SIRLAR BAŞKA ÜLKEYE VERİLİR Mİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Tank Palet Fabrikası’yla ilgili “Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı’nda kalacak” açıklamasına tepki göstererek şunları söyledi: “Fabrika, makineler, çalışan subaylar, bilgi bizim. Orada Katarlılar tank yapacaklar ve bize satacaklar. Niye alıyoruz ki? Her şey bizim zaten. Bir ülkenin askeri sırları, başka ülkeye verilir mi? Türkiye silah fabrikalarının yabancı bir orduya peşkeş çekilmesini asla kabul etmiyoruz. Şiddetle kınıyoruz.”

KASTAMONU’NUN GAZİLİK TALEBİNE DESTEK

KASTAMONU Tanıtım Günleri’nin açılış töreninde Kastamonu’nun Milli Mücadeleye katkılarından ötürü gazilik unvanıyla onurlandırılması gerektiğini söyleyen Kastamonu Dayanışma Derneği Başkanı Remzi Şen’e kürsüden yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Kastamonu’nun Kurtuluş Savaşı’nda ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Burada değişik siyasi partilerden arkadaşlarım da var. Onlar da kabul ederlerse, elbette ki gazilik unvanını vermek, bizim için onur ve şeref olur” dedi.

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