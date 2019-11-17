Yimpaş mağduru iki aile davayı kazandı
Almanya’da YİMPAŞ’a para kaptıran Ümit Mesligil ile Çelik Ailesi 19 boyunca paralarını tahsil edemeyince Türkiye’de dava açtı. Paranın faiziyle ödenmesine karar verildi.
MERKEZİ Yozgat’ta bulunan YİMPAŞ, Almanya’da YİMPAŞ Verwaltungs Gmbh adlı şirket kurarak gurbetçilerden para topladı. 2000 yılında, parayı istedikleri zaman geri alabilecekleri vaadine kanan Ümit Mesligil 100 bin Mark, Hatice ve Murat Çelik de 5’er bin Mark verdi. Ödemeye karşılık YİMPAŞ Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi Hisse Senedi Talep Formu yazılı bir evrak aldılar. Aradan geçen 19 senede paralarını geri alamayan Mesligil ve Çelik aileleri, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne başvurdu. YİMPAŞ’ın BİMER’e verdiği yanıtta, ortaklık paylarının kaydedilmediği itiraf edildi. Bunun üzerine mağdurlar, 2018 yılında Yozgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.
YİMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar’ın avukatları, bu üç kişinin Almanya’daki şirkette hisse sahibi olduklarını, YİMPAŞ ile ortaklıklarının bulunmadığını, davanın Türkiye’de görülemeyeceğini savundu. Ancak bilirkişi raporunda, ‘davacının şirkette pay sahibi sıfatını kazandığına ilişkin ispat yükünün şirketin üzerinde bulunduğu’ belirtildi. İspatsızlığının rizikosunun şirkete ait olduğu anlatıldı.
Mahkeme 7 Kasım’da görülen duruşmada Mesligil’e 259.901 TL, Çelik Ailesi’ne de 12.995’er TL’nin faiziyle ödenmesine hükmetti.
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