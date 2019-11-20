Yılmaz Ateş kimdir? Yılmaz Ateş'in biyografisi
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi. Bu gelişmenin ardından Yılmaz Ateş'in kim olduğu ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. Peki, Yılmaz Ateş kimdir? Yılmaz Ateş kaç yaşında ve nereli?
İki dönem, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini de üstlenen Yılmaz Ateş, uzun yıllar CHP'de Deniz Baykal'a yakın siyaset yapmış bir isim. İşte, Yılmaz Ateş'in biyografisi...
Yılmaz Ateş, 2 Ocak 1953'te Tunceli Ovacık'ta doğdu. Babasının adı Doğan, annesinin adı Şehriban'dır.
Gazeteci ve Yayıncı; Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi.
Çeşitli gazetelerde muhabirlik, istihbarat şefliği, yazı işleri müdürlüğü, DİSK Sosyal-İş'te basın müşavirliği yaptı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) işyeri temsilciliği, Türkiye Gazeteciler ve Basın Sanayi İşçileri Sendikası (Basın-İş) Genel Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)'nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve dört dönem genel başkanlık yaptı. Tunceli Kültür ve Dayanışma Vakfı kuruculuğu ve iki dönem yönetim kurulu üyeliği, Türk-İsveç Dostluk Derneği kuruculuğu ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.
20. ve 22. Dönem Ankara Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yürüttü.
Ateş, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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