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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.06.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Yıllardır uğraşıyor... Her şey rekor için...

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Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için Van'da üçüncü denemesini yapan arıcı Abdulvahap Semo, bu kez üzerine yaklaşık 10 kilogram arı topladı. Semo, "Arılar üzerimdeyken ani ve onları kızdıracak hareketler yapmamaya dikkat ediyorum. Hemen her gün beni ısırıyorlar. Artık vücudum arı sokmasına karşı bağışıklık kazandı" dedi.

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  • Arı Adamın hedefi Guinnesse girmek
  • Arı Adamın hedefi Guinnesse girmek
  • Arı Adamın hedefi Guinnesse girmek
  • Arı Adamın hedefi Guinnesse girmek
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İnternette arıcılıkla ilgili araştırma yaparken Guinness'in "üzerine en çok arı toplama rekoru" hakkında bir yazıyla karşılaşan Semo, o günden beri bu hayalini gerçekleştirmek için denemeler yapıyor.

En son 2016 yılında ikinci denemesinde üzerine 6 kilogram arı toplayan Semo, üçüncü denemesinde bu rakamı 10 kilograma çıkardı.

İlk olarak hazırladığı dumanla arıları sakinleştiren Semo, ardından da kovandan eliyle aldığı binlerce arıyı vücudunun üzerine bıraktı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bedeninin büyük bölümü arılarla kaplanan Semo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu rekoru tek başına kırmasının zor olduğunu, meslektaşlarının desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Geçen denemelerinin ardından kendisine "Arı Adam" adının takıldığını anlatan Semo, rekoru kırana kadar çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

"Üçüncü denemem başarılı geçti"

Yaptığının risk taşıdığını ve denemesi süresince vücudunun birçok yerinin arılar tarafından sokulduğunu belirten Semo, "Üçüncü denemem benim için çok başarılı geçti. Hedefim 63 kilo 700 gram olan dünya rekorunu kırabilmek. Destek verilirse Allah'ın izniyle bu rekoru kıracağım. " dedi.

Semo, asıl amacının arıcılık mesleğine dikkati çekmek olduğunu vurgulayarak, "Çünkü organik bal üretmemize rağmen piyasadaki sahte balcılar yüzünden bütün emeğimiz boşa gidiyor. Vatandaşlardan ricamız balı direkt üreticiden alsın." diye konuştu.

Yaptığı denemelerin ardından olumlu tepkiler de aldığını vurgulayan Semo, şöyle konuştu:
"Özellikle arılar üzerimdeyken ani ve onları kızdıracak hareketler yapmamaya dikkat ediyorum. Hemen her gün beni ısırıyorlar. Ben arılarla büyüdüm sayılır. Yaklaşık 33 yıldır arıların içindeyim. Artık vücudum arı sokmasına karşı bağışıklık kazandı. Onların dilini iyi bilirim. Arıları üzerime çekmek için hiçbir şey kullanmadım. Temiz bir kıyafet yeterli. Onlarla uğraşırken eldiven ve çoğu zaman başlık da kullanmıyorum. Yalnızca kovanı alıp üzerime boşalttım."

Yıllardır uğraşıyor... Her şey rekor için...

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