Yıllardır aradığı ailesine 21 yıl sonra kavuştu

Her şey Abdullah Yılmaz adlı gencin 15 yaşında evlatlık olduğunu öğrenmesiyle başladı. Hatay’da oturan Abdullah öz ailesini bulmak için araştırma yaptı. Önce kendisini büyüten Memduha-Kasım Yılmaz çiftine sordu. Yılmaz çifti “Çocuğumuz olmuyordu. Her yıl fitre zekat verdiğimiz Perihan ve Nazif Efe (veya Nafiz) çifti bize seni getirdi. O zaman 2.5 yaşındaydın. Efe çifti bize sizin 3 kardeş olduğunuzu, iki de ablan olduğunu söyledi. Biz ‘O zaman onları da verin kardeşler ayrılmasın’ dedik ama bize ‘Ablaları büyük. Size sorun çıkartır. Biz onları büyütür evlendirir göndeririz bize bu çocuğa bakın’ dediler. Biz de seni aldık. Daha sonra bu çiften haber alamadık” dedi.

KAYIP SAYFASINDA BİR FOTOĞRAF GÖRDÜ

İki ablasının olduğunu öğrenen Abdullah bu yönde araştırma yapmaya başladı. İnternetten evlatlık alındığı tarihi araştıran Abdullah, ablalarını bulmak için arama yaparken, kayıplarla ilgili bir sayfa dikkatini çekti. Sayfada dolaşırken bir fotoğraf gözüne ilişti. Fotoğraf kendisine benziyordu. Merak etti, fotoğrafı internete koyan kişiye mesaj attı. Bu kişi İbrahim Selam’dı. Şef olan İbrahim bey iş için Bulgaristan’a gitmişti. İbrahim Bey “1997’de Hatay’da erkek çocuğumuz kayboldu” dedi. İbrahim beyin verdiği bilgiler Abdullah’ın elde ettiği bilgilerle örtüşüyordu.

"KARNINDA BEYAZ LEKE, BAŞINDA İKİ BEN.."

Durumu öğrenen İbrahim Bey’in eşi Atiye Selam da büyük bir heyecana kapıldı. Abdullah emin olmak için Atiye Hanım’a “Benim vücudumda yanık var” dedi. Atiye hanım “Sağ bacağında mı” diye sordu. Yanık Abdullah’ın sağ bacağındaydı. Atiye hanım, “Karnında beyaz leke, başında iki de ben vardı” dedi. Söyledikleri doğruydu. Abdullah, İbrahim-Atiye Selam çiftinin 21 yıldır aradıkları oğluydu.

8 YIL ÖNCE TV’DE ARADILAR

İbrahim Selam ve Atiye Selam çifti 2010 yılında Müge Anlı’nın programına çıkıp, evlatlarını aramışlardı. Ancak haftalarca süren araştırmalardan sonuç çıkmamıştı. 1997 yılında çalınan çocuğun bulunabilmesi içir 2010 yılında büyüdüğü de göz önüne alınıp robot resmi yapılmıştı.

KAYBOLDUĞU YERE YERLEŞMİŞLER

Anne Atiye Yılmaz “Biz aslında İzmir’de oturuyorduk. Annem rahatsızlanınca ben oğlumu alıp Hatay’a gelmiştim. Oğlum kapının önünden ayrıldıktan sonra kayboldu. Onu götüren belki aynı yere geri getirir diye Hatay’a yerleştik ama 21 yıl ses çıkmadı” dedi. Baba İbrahim Selam ise “Bizim 21 yılımızı çaldılar. Bunu kim yaptıysa cezasını çekmeli” diye konuştu. Bugün 23 yaşında olan Abdullah’ın asıl adının Gürsel olduğu öğrenildi.