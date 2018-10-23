Yıllardır aradığı ailesine 21 yıl sonra kavuştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYıllardır aradığı ailesine 21 yıl sonra kavuştu
GeriGündem Yıllardır aradığı ailesine 21 yıl sonra kavuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.10.2018 - 06:43, Son Güncelleme:

Yıllardır aradığı ailesine 21 yıl sonra kavuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yıllardır aradığı ailesine 21 yıl sonra kavuştu

Evlatlık alındığını öğrenen Abdullah, internette kayıp ilanlarına bakarken bir fotoğraf dikkatini çekti. Fotoğraf kendisine benziyordu. Fotoğrafı internete koyan aileyi aradı. ‘Aradığınız çocuğun vücudunda yanık var mıydı?’ diye sordu... Aile ‘Sağ bacağında’ dedi. Yanık Abdullah’ın sağ bacağındaydı...

Her şey Abdullah Yılmaz adlı gencin 15 yaşında evlatlık olduğunu öğrenmesiyle başladı. Hatay’da oturan Abdullah öz ailesini bulmak için araştırma yaptı. Önce kendisini büyüten Memduha-Kasım Yılmaz çiftine sordu. Yılmaz çifti “Çocuğumuz olmuyordu. Her yıl fitre zekat verdiğimiz Perihan ve Nazif Efe (veya Nafiz) çifti bize seni getirdi. O zaman 2.5 yaşındaydın. Efe çifti bize sizin 3 kardeş olduğunuzu, iki de ablan olduğunu söyledi. Biz ‘O zaman onları da verin kardeşler ayrılmasın’ dedik ama bize ‘Ablaları büyük. Size sorun çıkartır. Biz onları büyütür evlendirir göndeririz bize bu çocuğa bakın’ dediler. Biz de seni aldık. Daha sonra bu çiften haber alamadık” dedi.

KAYIP SAYFASINDA BİR FOTOĞRAF GÖRDÜ

İki ablasının olduğunu öğrenen Abdullah bu yönde araştırma yapmaya başladı. İnternetten evlatlık alındığı tarihi araştıran Abdullah, ablalarını bulmak için arama yaparken, kayıplarla ilgili bir sayfa dikkatini çekti. Sayfada dolaşırken bir fotoğraf gözüne ilişti. Fotoğraf kendisine benziyordu. Merak etti, fotoğrafı internete koyan kişiye mesaj attı. Bu kişi İbrahim Selam’dı. Şef olan İbrahim bey iş için Bulgaristan’a gitmişti. İbrahim Bey “1997’de Hatay’da erkek çocuğumuz kayboldu” dedi. İbrahim beyin verdiği bilgiler Abdullah’ın elde ettiği bilgilerle örtüşüyordu.

"KARNINDA BEYAZ LEKE, BAŞINDA İKİ BEN.."

Durumu öğrenen İbrahim Bey’in eşi Atiye Selam da büyük bir heyecana kapıldı. Abdullah emin olmak için Atiye Hanım’a “Benim vücudumda yanık var” dedi. Atiye hanım “Sağ bacağında mı” diye sordu. Yanık Abdullah’ın sağ bacağındaydı. Atiye hanım, “Karnında beyaz leke, başında iki de ben vardı” dedi. Söyledikleri doğruydu. Abdullah, İbrahim-Atiye Selam çiftinin 21 yıldır aradıkları oğluydu.

8 YIL ÖNCE TV’DE ARADILAR

İbrahim Selam ve Atiye Selam çifti 2010 yılında Müge Anlı’nın programına çıkıp, evlatlarını aramışlardı. Ancak haftalarca süren araştırmalardan sonuç çıkmamıştı. 1997 yılında çalınan çocuğun bulunabilmesi içir 2010 yılında büyüdüğü de göz önüne alınıp robot resmi yapılmıştı.

KAYBOLDUĞU YERE YERLEŞMİŞLER

Anne Atiye Yılmaz “Biz aslında İzmir’de oturuyorduk. Annem rahatsızlanınca ben oğlumu alıp Hatay’a gelmiştim. Oğlum kapının önünden ayrıldıktan sonra kayboldu. Onu götüren belki aynı yere geri getirir diye Hatay’a yerleştik ama 21 yıl ses çıkmadı” dedi. Baba İbrahim Selam ise “Bizim 21 yılımızı çaldılar. Bunu kim yaptıysa cezasını çekmeli” diye konuştu. Bugün 23 yaşında olan Abdullah’ın asıl adının Gürsel olduğu öğrenildi.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Suudiler bıraktı Hürriyet buldu: Otoparktaki Mercedes’in sırrı

Savcı babanın adalet isyanı: Saldırganın tutuklanması için kızım illa tecavüze mi uğramalıydı

Kadıköy'de dehşet: Bir kişi önüne geleni bıçakladı: 11 yaralı

Erdoğan’a EYT yanıtı: Sen çift maaş alırken iyi de vatandaş alırken kötü mü 