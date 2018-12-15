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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU/ANKARA
15.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yıllarca baktığı yıldızlarına gitti

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Yıllarca baktığı yıldızlarına gitti

BAŞKENTTEKİ tren faciasında hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi eski rektör yardımcılarından, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak dün son yolculuğuna uğurlandı.

Albayrak için ilk tören görev yaptığı fakültede düzenlendi. Törene çok sayıda akademisyenin yanı sıra Albayrak’ın öğrencileri, ailesi ve sevenleri katıldı. Anneleri Tülay Albayrak’ı 2 yıl önce 7 Aralık’ta kaybeden Bilkent Üniversitesi öğrencisi Hazal Albayrak ile ortaokul öğrencisi İzel Albayrak, törende babalarının tabutunun başından uzun süre ayrılmadı.

Rektör Prof. Dr Erkan İbiş, ölümün Albayrak’ı yapacağı sunumu bilgisayarında gözden geçirirken yakaladığını belirterek, “Ölüm daha çok üretecek, katkı verecek birine aitse gerçekten o acı daha derin oluyor. Hele dün yaşanan gibi ihmal zincirlerinin art arda geliştiği kaza dediğimiz bir vahşet sonucu kaybediyorsak daha da acı veriyor. Sevgi dolu yüreğiyle sürekli koşturan iyi bir babaydı” diye konuştu. Akademisyen arkadaşlarından biri, “Çok başarılı, çok çalışkan, vefalı bir insandı. Yıllarca yıldızlara baktı. Şimdi ise yıldızına gitti. Işıklar içinde uyusun” derken gözyaşlarına boğuldu. Albayrak’ın uzmanlığının gezegenler olduğunu ve onların davranışlarını öngörebildiğini belirten arkadaşı, “Modellenebilir sistemler üzerinden kazaların olmaması gerekiyor. Ankara Üniversitesi’nin talihsizlik, ihmaller şeklinde tanımlayabileceğim her sıfatın çözümünde bilimsel yetkisi var. Neden oldu? Çalışma yapmalıyız” dedi.

Kocatepe Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da katıldı.  

GÖZYAŞLARI ARASINDA VEDA

- MAKİNİST Kadir Ünal ile yolcular Ebru Erdem Ersan, Kübra Yılmaz ve Tahsin Ertaş dün Ankara’da toprağa verildi. Makinist Ünal’ın cenazesi, Cimşit Sincan Mezarlığı’nda cuma namazının ardından defnedildi. Ersan, Yılmaz ve Ertaş için de Karşıyaka Mezarlığı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Makinist Adem Yaşar ise doğum yeri olan Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye baba Sezai, anne Selime, kardeşi Yasin Yaşar ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışan eşi Hacer Yaşar, çocukları Selim (4) ve Timur (9) ile yakınları ve binlerce kişi katıldı.
Kazada ölen yolculardan Yusuf Yetim için memleketi Şanlıurfa’da cenaze töreni yapıldı. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’nde uzman olarak görev yapan ve 31 Mart seçimlerinde HDP’den Bozova ilçe belediye başkan aday adayı olan Yusuf Yetim, Ayanlar Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla gözyaşları arasında uğurlandı.

Kazada yaşamını yitiren yolculardan Arif Kahan Ertik (48), bugün memleketi Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. m DHA

 

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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