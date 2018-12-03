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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.12.2018 - 18:59, Son Güncelleme:

Yıllar sonra tekrar trafiğe açıldı

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Yıllar sonra tekrar trafiğe açıldı

Van’ın en uzun ve en işlek ana arterlerinden biri olan İskele Caddesi, yıllar sonra yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldı. 

Türkiye'nin en uzun caddelerinden biri olan ve şehir merkezi ile Van Gölü'nü birleştiren İskele Caddesi’nin Beşyol Meydanı ile Karayolları Kavşağı arasında yapılan yenileme çalışmalarının sona ermesinin ardından düzenlenen törenle yeniden trafiğe açıldı. Kente yeni bir görünüm katacak olan cadde; ışıklandırma, ağaçlandırma ve kaldırım çalışmalarıyla Van'ın yeni prestij caddesi haline geldi. 

Yıllar sonra tekrar trafiğe açıldı

Van Ticaret ve Sanayi Odası önünde düzenlenen açılış töreni öncesi bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kentte yeni bir prestij cadde kazandırdıklarını belirtti. Bitlis’ten bir kalkınma ajansı toplantısından döndüğü sırada İskele Caddesi’nin tekrar çift yöne açılarak modernleşmesinin gündeme geldiğini anımsatan Vali Zorluoğlu, “Toplantıdan geldikten sonra fizibilite çalışmalarını başlattık. Bu sene içerisinde Van Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla burada kaldırım düzenlemesiyle, asfalt yapımıyla, bordür yapımıyla ve çok ilgi çeken ışıklandırmalarıyla İskele Caddemizi çift yönlü olarak trafiğe açtık. Bahar aylarında burayı yeşillendirecek ıhlamur ve çınar ağaçlarıyla Van’ımıza yeni bir prestij cadde kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

Van ilinin hizmet kervanının kesintiye uğramamasıyla birlikte Türkiye’nin en gözde şehirleri arasında yer bulacağının altını çizen Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“İkinisan Caddesi’nden İskele Caddesi’ne, atık su arıtma tesisinden katı atık tesisine, binlerce kilometre asfalt yoldan binlerce kilometrelik kanalizasyon ve ishale su hattına kadar tüm bu hizmetler, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle gerçekleşiyor. Van’daki bu hizmet kervanının kesintiye uğramadan devam etmesi halinde Van sadece bölgemizin değil, ülkemizin ilk 10 ili içerisine girebilecek potansiyelini hayata geçirecektir. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Van şehrinin sanayisiyle, ticaretiyle, ekonomisiyle ve turizmiyle güzelleştiğini dile getiren AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas ise, “Van güzel günler yakalayacaktır. Önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde ağzımızın tadının bozulmaması adına şehrimizin huzur ve güveni için şehre düşman olana değil, şehre sevgisiyle hizmet katan ellere teslim etmek Vanlılarımızın boynunun borcudur” diye konuştu. 

Yapılan konuşmanın ardından caddenin açılış kurdelesi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Sinan Aslan, AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, kurum amirleri ve katılımcılar tarafından kesildi. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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