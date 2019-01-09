Yıllar sonra kar yağdı! Adana'da büyük sürpriz...
Adana'da kent merkezindeki yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oldu. 2015 yılından sonra kent merkezine ilk kez kar yağdı.
Kentte hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesinin ardından merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri ve Yüzüncüyıl mahallelerinde kısa süreli kar yağdı. Bu yağış, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Kar görülmesine pek alışkın olunmayan kentte bazı vatandaşlar, kısa süreli yağışı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Sosyal medyada en çok konuşulan paylaşım ise bir kişinin aracının üzerinde kardan adam yapması oldu.
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