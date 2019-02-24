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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.02.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Yıllar sonra 3 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenmişti! Boşandığı eşi konuştu

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Yıllar sonra 3 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenmişti! Boşandığı eşi konuştu

İstanbul’da 3 çocuğunun kendisinden olmadığını 20 yıl sonra öğrendiğini iddia eden Necdet Ç.’ye boşandığı eşi İlkay Y. karşı dava açtı: Her şeyi biliyordu, maaşım için evli kaldı.

İstanbul'da Necdet Ç.'nin (46) üç evladının da kendisinden olmadığını öğrenmesiyle başlayan 21 yıllık yalan rüzgârında ikinci perde açıldı. Necdet Ç.'nin adli yardım talepli açtığı davaya cevap veren boşandığı eşi İlkay Y. (38), davacı Necdet Ç.'nin üç çocuğunun da biyolojik babasının olmadığını ilk çocuktan beri bildiğini ve umursamadığını öne sürdü.

Sabah’ın haberine göre; Dilekçede "İlk çocuk 4-5 yaşına geldiğinde ona baskı kurarak, 'Senin baban belli değil, sen benim çocuğum değilsin, kanı bozuksun" diyerek küçük bir çocukta psikolojik hasara yol açtı. Çocukların biyolojik babası olmadığını bilmesine rağmen o dönemde yalnızca müvekkilimin çalışması nedeniyle çalışmadan hayatını devam ettirdi ve bu durumu umursamadı" denildi.

1997'de İlkay Y.'nin ailesinin baskısıyla evlenen çift, 2017'de boşanmıştı. Necdet Ç. üç çocuğun da biyolojik babası olmadığının ortaya çıkması nedeniyle büyük bir yıkım yaşadığını belirterek 500 bin lira manevi tazminat ile şimdilik 10 bin lira maddi tazminat istemişti. Necdet Ç.'nin haksız kazanç elde etmek maksadıyla bu davayı açtığını belirten İlkay Y.'nin avukatı cevap dilekçesinde "Davacı Necdet Ç. halen boşandığı eşi olan İlkay Y.'nin mülkiyetinde bulunan Kâğıthane'deki evde yaşamaktadır. Haksız işgale ilişkin tüm dava hakkımız saklıdır. Davacının hiçbir geliri bulunmadığından bahisle davanın adli yardım talepli olarak açılması ile talep ettiği manevi tazminat miktarının 500 bin lira olması birlikte değerlendirildiğinde tazminat miktarının davacının zenginleşmesine yol açacağı açıktır. Tüm bu nedenlerle talep edilen maddi-manevi tazminatın reddine karar verilmesini istiyoruz" dedi.

 

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