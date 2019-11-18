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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 08:38, Son Güncelleme:

Yıllar önce yaşanan ihmal engelli bıraktı

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Yıllar önce yaşanan ihmal engelli bıraktı

İstanbul Küçükçekmece'de gittiği anaokulunda başını demire vurduktan sonra, öğretmenlerinin buz tamponuyla eve gönderdiği B.E., yıllar sonra kalıcı sakatlık yaşadı.

2013'te 5 yaşındayken gittiği 'Tomurcuk Yuva' isimli anaokulunda pikniğe giden ve oyun oynarken başını spor aletine çarpan B.E., buz takviyesi ile eve gönderilirken, ilerleyen günlerde sürekli kusma şikayeti olunca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen küçük çocuk ameliyata alındı. Henüz küçük olduğu için kafatasına platin takılamadığı için kafatasında boşluk kalan küçük B. yüzde 28 engelli kaldı, kafatası açık şekilde yaşamaya mahkûm oldu.

DOSYA RAFTAN İNECEK

İhmal nedeniyle harekete geçen aile okul yönetimi ve öğretmenleri hakkında şikâyetçi olurken, dosya, öğretmenlerin ve ya okul yetkililerinin ihmali olmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Küçük B.'nin ailesi bunun üzerine okul yönetimine 272 bin lira maddi, 45 bin lira manevi tazminat davası açtı. 315 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edilen okul parayı ödemeyi reddedince, aile icra takibi başlattı.

Mahkemede ise skandal bir durum ortaya çıktı. Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce anaokulunun yıllardır ruhsatsız olduğu mahkemeye bildirildi. Ruhsatsız okul hakkında savcılıkça kapatılan dosya, yıllar sonra raftan indirilecek.

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