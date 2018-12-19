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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR (AA)
19.12.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Burası Diyarbakır... Yıllar sonra gün yüzüne çıktı!

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda açılan kapaklardan birinin kopması sonucu su seviyesinin düşmesiyle sular altında kalan Çarıkören Mahallesi'ndeki ev kalıntıları, Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamberden biri olan Hz. Elyesa'nın kabrinin taşınmadan önceki türbesi, tarihi cami ve medrese ile mezarlıklar gün yüzüne çıktı.

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  • Yıllar önce sular altında kalan köyleri ortaya çıktı
  • Yıllar önce sular altında kalan köyleri ortaya çıktı
  • Yıllar önce sular altında kalan köyleri ortaya çıktı
  • Yıllar önce sular altında kalan köyleri ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nın açılan kapaklarından birinin kopması sonucu su seviyesinin düşmesiyle geçmişte sular altında kalan Çarıkören Mahallesi'ndeki ev kalıntıları, Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamberden biri olan Hz. Elyesa'nın kabrinin taşınmadan önceki türbesi, tarihi cami ve medrese ile mezarlıklar gün yüzüne çıktı

Dicle Barajı'nda, aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için 13 Aralık'ta açılan kapaklardan birinin kopmasının ardından 270 milyon metreküp suyun tahliye edilmesiyle baraj gölünde su seviyesi yaklaşık 10 metre düştü.

Su seviyesi düşen baraj gölünde, geçmişte su altında kalan bazı yerleşim yerleri ortaya çıktı.

Suyun çekilmesiyle Çarıkören Mahallesi'ndeki ev kalıntıları, Elyesa Peygamber'in Ziyaret Tepesi'ne taşınmadan önceki kabri, tarihi cami ve medrese ile mezarlar gün yüzüne çıktı.

Geçmişte bu mahallede oturan bazı vatandaşlar da eski evlerinin kalıntılarını gördü, sular altında bıraktıkları yakınlarının mezarlarını ziyaret edip dua etti.

Vatandaşlardan 53 yaşındaki Abdurrahman Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunun geçtiği köyde baraj sularının yükselmesiyle ilçe merkezine taşındıklarını söyledi.

Köylerinde o dönemde 78 hane bulunduğunu ve köyde oturanların akraba olduğunu ifade eden Kılıç, "O dönemde geçimimizi Dicle Nehri kenarında bulunan sebze ve meyve bahçelerinden yapardık." dedi.

Köylerinin 20 yılı aşkın  süredir su altında olduğunu ve ilk defa suyun bu derece çekildiğini belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Köy ortaya çıkınca sadece ben değil, bütün ailemiz evleri görmeye geldi. Benim kız kardeşim evin kalıntısından kalan taşın üzerinde oturup ağladı. Çocuklarım da geldi, gördü, onlar burada doğmamıştı ama onlara anlatmıştık. Köyümüzü görünce çok sevindik. Köyün tamamı daha çıkmamış, altı metre daha su çekilseydi köy tamamen ortaya çıkardı. Çocukluğum burada geçtiği için evimi görünce duygulandım. Birçok kişi mezarlarını buradan taşıdı fakat biz taşımadık. Benim ninemin ve dedemin mezarları burada. Bayramlarda vatandaşlar yakınlarının mezarlarına giderdi biz baraj gölünün yanına gelir yakınlarımız için dua ederdik. Su çekilince geldik mezarlarını gördük çocuklarımıza da gösterdik, dua ettik."

36 yaşındaki Mehmet İnci de Elyesa Peygamber'in naaşının Ziyaret Tepesi'ne taşınmadan önce köyde bulunduğunu belirtti.

Baraj gölünde ilk defa bu kadar suyun çekildiğini anlatan İnci, "İnsanlarımız, bu maneviyatlarımızı görsünler. Caminin yan tarafında Elyesa Peygamber'in türbesi var. Suların çekilmesiyle birlikte buradaki Elyesa Peygamber'in türbesi gün yüzüne çıktı. İnsanlarımız gelip buradaki tarihi görsünler, burada çok sayıda tarihi kalıntı var." ifadelerini kullandı.

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