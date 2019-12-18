Yılın son ‘torba yasa’sı Meclis’te

Teklife göre, ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevine atanacaklarda güvenlik soruşturması yapılacak. Konuyla ilgili açılan davalar için de, kamu yeniden soruşturma yapma yetkisi olacak. Teklifle Tarım Bakanlığı’nca kiralanan tabiat parkları ve milli parklarda da süre 20 yıla indiriliyor. Toplam 18 maddeden oluşan ve kısa sürede yasalaşması beklenen teklife göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca kiralanan tabiat parkları ve milli parkların kira süreleri, artık 29 yıl değil 20 yıllığına olacak. Mesire yerleri, kamping ve günübirlik turizm tesislerinde de süre 20 yılı aşmayacak. Uludağ gibi kayak tesislerinin olduğu yerlerde ise süre sınırlaması geçerli olmayacak.