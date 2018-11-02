‘Yılın sağlık habercisi’
TÜRK Eczacıları Birliği’nin (TEB) “Meslektaşlarımıza, hastalarımıza, topluma sözümüz var” temasıyla gerçekleştirdiği Türkiye Eczacılık Kongresi önceki gün başladı.
Program kapsamında TEB Yürütme Kurulu tarafından beş farklı dalda basın ödülleri de dağıtıldı. Ankara Sheraton Otel’de düzenlenen törende, yazılı dalda “Yılın Sağlık Habercisi” ödülüne Hürriyet gazetesi muhabiri Kardelen Koldaş ve Cumhuriyet gazetesinden Şeyma Paşayiğit layık görüldü. Görsel dalda “Yılın Sağlık Habercisi” ödülleri ise Duygu Ayaz Bayram (CNN Türk) ve Aybüke Yıldız’ın (Ülke TV) oldu. “En İyi Radyo Programı” ödülünün sahibi Yavuz Oğhan (Sputnik/RS FM), En İyi Haber Programı ödülünün sahibi İlker Karagöz, (Fox) ve “En İyi İnternet Haber Sitesi” ödülünün sahibi de T24 oldu.
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