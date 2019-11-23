Yılın kelimesi: İklim acil durumu
Her yıl geleneksel olarak yılın kelimesini seçen Oxford Sözlüğü, 2019 için ‘iklim acil durumu’ anlamına gelen ‘climate emergency’ ifadesini seçti.
Durumun ‘aciliyeti ve kaçınılmazlığını’ yansıttığını belirten komite, yılın kelimesini şöyle tanımladı: “İklim değişikliğini zayıflatmak ya da durdurmak için acil önlem almanın gerektiği ve iklim değişikliğinden kaynaklanan geri döndürülmez çevresel zarardan korunma durumu.”
İklim acil durumu, aday listesinde bulunan iklim krizi, iklim hareketi, iklim inkârı, yok oluş, küresel ısınma gibi ifadeleri geride bıraktı.
Komitenin elindeki verilere göre, ‘iklim acil durumu’ şeklindeki kullanım yüzde 10,7 oranında arttı. 2019 yılında ‘iklim’ kelimesi diğer bütün kelimelerden daha sık ‘acil durum’la ilişkilendirildi.
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