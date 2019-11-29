Yılın ikramiyesi 80 milyon lira
Milli Piyango (MP) İdaresi Genel Müdürlüğü, yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğunu, tam biletin 80, yarım biletin 40, çeyrek biletin ise 20 liradan satılacağını açıkladı. 2019 yılında ise büyük ikramiye 70 milyon liraydı. Böylece ikramiyede yüzde 15’e yakın artış yaşandı.
2019 yılı ikramiyesinin talihlisi ise henüz ortaya çıkmadı. MP yılbaşı özel çekilişinde, büyük ikramiye 30 yıl sonra ilk kez tam bilete çıkmıştı. 7615536 numaralı biletin talihlisinin İstanbul’dan olduğu açıklanmıştı. Ancak talihli ikramiyesini henüz almadı. MP’den yapılan duyuruda, 2019 yılı talihlisinin ikramiyeyi almak için 33 gün süresinin kaldığı, aksi takdirde 70 milyon liranın Hazine’ye devredileceği vurgulandı. Talihlinin, parasını almaması nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 10 milyon lira (yüzde 14 faiz ile) faiz kaybı olduğu belirtildi.
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