Yılın ikinci Güneş tutulması yaklaşıyor - 2019 Güneş tutulması ne zaman?
Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği tutulmalara bir yenisi eklenecek, tam Güneş tutulması kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Tam tutulma anında Güneş'in kenarına denk gelmiş bir Güneş patlaması gelişiyorsa bu patlamayı da izleme şansı olur. Peki, 2019 Güneş Tutulması ne zaman?
2019 Gök Olayları Yıllığı'ndan yapılan derlemeye göre, yılın ikinci Güneş tutulması yaklaşıyor. 2 Temmuz 2019'da yılın ikinci Güneş tutulması, "tam Güneş tutulması" yaşanacak. Genel zaman ile 18.01-20.44 saatlerinde gerçekleşecek bu tutulma da Türkiye'den gözlenemeyecek.
Pasifik Okyanusu ve Güney Amerika'nın güneyinden gözlenebilecek olan bu tutulma, Ay'ın Dünya'ya nispeten yakın olması dolayısıyla, uzun tutulmalardan biri olacak ve yaklaşık 4,5 dakika sürecek.
NASA'ya göre toplam Güneş tutulmaları her 18 ayda bir gerçekleşiyor. Ay Dünya'nın yörüngesinde dönerken, bazen gezegenimizle Güneş arasında dolaşır. Bu gündüz vakti olduğunda, Ay, Güneşten gelen ışığı engelleyerek Dünya'nın bazı bölgelerine gölge düşürüyor.
SONRAKİ TAM GÜNEŞ TUTULMALARI
Bir sonraki tam Güneş tutulması 14 Aralık 2020'de olacaktır. Bu tutulma Şili ve Arjantin'den görülebilecektir.
TAM GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Tam Güneş Tutulması, Ay'ın, Güneş'in Dünya'dan disk halinde görünen ışığını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışığı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir. Bir tam Güneş tutulması anında, hava birden soğur ve gökte yıldızlar görünmeye başlar, gök koyu mavi bir renk alır. Tam tutulma anında Güneş'in kenarına denk gelmiş bir Güneş patlaması gelişiyorsa bu patlamayı da izleme şansı olur. Tam Güneş tutulması diğer tutulma türlerine göre çok daha önemlidir. Astronomlar açısından, tam tutulmada Güneş'in tamamı Ay tarafından birkaç dakika için örtüldüğünden, bu sırada yapılacak gözlemlerden Güneş’in dış atmosfer tabakaları, özellikle de koronanın fiziği hakkında önemli bilgiler elde edilir.
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