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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
09.08.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

Yılın en etkileyici meteor yağmuruna sayılı günler kaldı

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Yılın en etkileyici meteor yağmuruna sayılı günler kaldı

GÖKBİLİMCİLERİN yılın en önemli gök olayları arasında gösterdiği Perseid (Perse) göktaşı yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi yaşanacak. Gökyüzü olayında, saatte 60 göktaşı görülebilecek

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden (TUG), gökyüzü şölenine ilişkin yapılan açıklamada, halk arasında 'yıldız kayması' diye bilinen olayın, aslında göktaşlarının son derece yüksek hızlarla Dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluştuğuna dikkat çekildi. Yıldızlarla ilgisi olmadığı belirtilen bu meteorların, çoğunluğu kum tanesinden daha küçük boyutlu kaya parçaları ve kozmik moloz olduğu, çoğunun Dünya yüzeyine hiç ulaşamadığı, ulaşabilenlerin de 'meteorit' adıyla anıldığı kaydedildi. TUG uzmanları, meteor yağmurlarının en etkileyici olanlarının Perseid ve Leonid meteor yağmurları olduğuna dikkati çekti. Gökbilimciler, Perseid meteor yağmurunun ağustos, Leonid meteor yağmurunun ise kasım ayında görüldüğünü söyledi. Ağustos ayında gözlenen Perseid meteor yağmurunun, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının artıklarının Dünya atmosferine sürtünerek yanmasıyla oluştuğuna işaret edildi.

ÇIPLAK GÖZLE İZLENEBİLECEK

TUG'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos'ta gece yarısından sonra maksimuma ulaşacaktır. Şehir ışıklarından uzak bir yerde gece boyunca saatte 60 kadar meteor görmek mümkün. Perseid meteor yağmuruyla ilişkili tüm meteorlar Perseus (Kahraman) takım yıldızından geliyormuş gibi görünecektir. Bu yüzden özellikle Perseus takım yıldızının gece boyunca yükselmesini beklemek gerekecektir. Perseus takım yıldızı, ülkemizdeki gözlemciler için gece yarısı civarında kuzeydoğudan yükselecek, bu sırada Ay da yeniay konumunda olacak. Meteor yağmurlarını gözlemek için insan gözü dışında özel bir gözlem aletine ihtiyaç yok. İhtiyaç duyacağınız şey, şehir ışıklarından uzak bir yer, açık ve bulutsuz bir gökyüzü, hava soğuksa soğuğa karşı kalın giysiler ve tercihen rahat bir şezlongdur."

DİĞER METEOR YAĞMURLARI

TUG uzmanları, 20-21 Ekim tarihlerinde Orionid (Avcı) göktaşı yağmuru yaşanacağını, saatte 20 civarında, 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Leonid (Aslan) göktaşı yağmurunda ise saatte 15 civarında göktaşı izlenebileceğini kaydetti. Uzmanlar, 2017'nin en son gök olayının 13-14 Aralık tarihlerinde Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru olacağını, saatte 120 kadar meteor görülebileceğini aktardı.

 

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