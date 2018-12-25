Yılın basın fotoğrafları heyecanı başlıyor
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin 34 yıldır aralıksız olarak düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları” yarışmasının başvuruları başladı. Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf yarışması “Yılın Basın Fotoğrafları”, medya dünyasının da en prestijli ödülleri arasında yer alıyor.
Bu yıl Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları’2019 adıyla gerçekleşecek yarışmanın toplam para ödülü ise 40 bin TL, Yılın Basın Fotoğrafı eserinin sahibi ise 8 bin TL ödül kazanacak. Yarışma, zor şartlarda görev yapan foto muhabirlerini mesleklerinde özendirmek amacını taşıyor. Basın fotoğrafçılığının gelişmesinde katkı sağlamayı da hedefliyor. Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları’2019; Haber, Günlük Yaşam, Foto Röportaj, Çevre ve Doğa, Siyaset, Portre, Spor, Türkiye’nin güzellikleri ve AB Özel Kategorisi “Misafir Mültecilik” dallarında düzenleniyor. Ödül alan fotoğraflar her yıl 40’tan fazla sergilerle değişik noktalara ulaşıyor, 30 yıldır aralıksız “Yılın Basın Fotoğrafları” adıyla basılan özel katalogda kalıcı hale getiriliyor.
ÜNİVERSİTELİLERE, ARA GÜLER ÖZENDİRME ÖDÜLÜ
Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları’2019’da bu yıl ilk kez gençler için özel bir dal açıldı. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden usta foto muhabiri Ara Güler’in anısını yaşatmak adına organizasyona eklenen “Ara Güler Özendirme Ödülü”ne, eğitimine devam eden İletişim Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fotoğraf Bölümü öğrencilerinin başvuruları kabul ediliyor. “Ara Güler Özendirme Ödülü” ise 5 bin TL.
SON BAŞVURU 31 OCAK 2019
Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları’2019’un başvuruları Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin resmi web sitesi www.tfmd.org.tr adresinden online olarak kabul ediliyor. Her yıl binlerce kare fotoğrafın değerlendirildiği yarışmanın son başvuru tarihi ise 31 Ocak 2019. Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları’2019’un Jürisi, Şubat ayında Antalya’da toplanacak. Mart ayında açıklanacak ödüller, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 35. Kuruluş yıldönümü olan 12 Haziran’da Ankara’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
JÜRİDE ÖZEL İSİMLER
Medyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları’2019’un jürisinde de Türk ve dünya basın fotoğrafında söz sahibi isimleri bir araya getiriyor. Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri Ocak ayının son haftasında açıklanacak.
BAŞVURU YAPMAK İSTEYENLER
Yarışmaya katılmak isteyenler www.tfmd.org.tr adresinden yarışma şartlarına ve online başvuru sayfasına ulaşabilecek.
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