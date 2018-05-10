Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yıldız Tilbe’den CHP iddiasına yanıt

    Yıldız Tilbe’den CHP iddiasına yanıt

    Hürriyet Haber
    10.05.2018 - 09:53 | Son Güncelleme:

    Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ‘Kandıramazsın beni’ isimli şarkısını CHP’ye seçim şarkısı olarak verdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

    CHP’nin Yıldız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" isimli şarkısını istediği iddialarının ardından ünlü sanatçıdan açıklama geldi. Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini belirten Tilbe iddiaları yalanladı. Tilbe, ön anlaşmanın yapıldığı iddialarının ortaya atılmasından sonra Twitter hesabından bir açıklama yaparak "Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir. Şarkılarımı herhangi bir siyasi mecrada propaganda olarak duyarsanız, bilin ki haberim ve iznim yoktur." ifadelerini kullandı.

    Yıldız Tilbe’den CHP iddiasına yanıt

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (10.05.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri