Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter kimdir ve kaç yaşında?
Yıldız Kenter'in Nihat Akçan evliliğinden olan kızı Leyla Kenter, annesi gibi bazı filmlerde rol almış ancak kariyerini bu alanda devam ettirmemiştir. 2 üniversite bitiren Leyla Kenter, Dışişleri Bakanlığı'nda görev almış ve aynı görevde yer alan bir personelle hayatını birleştirdi. Peki, Leyla Kenter kimdir ve kaç yaşında?
29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter'n kızı Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya’da yaşamıştır. Leyla Kenter, Cambridge’de iki fakülte bitirmiş ve ardından Dışişleri Bakanlığı personeli olmuştur. Aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünyaevine giren Leyla Kenter, eşiyle aynı yerlerde çalışma imkanı bulamaması dolayısıyla görevinden istifa etmiştir.
Büyükelçi olarak görev yapan eşiyle birlikte Türkiye'ye geldiği dönemlerde Bilkent Üniversitesi'nde dersler veren Leyla Kenter, kanser tedavisi görmektedir.
Yıldız Kenter'in Nihat Akçan evliliğinden olan kızı Leyla Kenter, aynı zamanda Başlık Parası (Nazlı) 1973, Fatma Bacı (Ayşe) 1972, Vahşi Çiçek (Sema) 1971, Anneler Ve Kızları (Iraz) dizilerinde de rol almıştır.
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