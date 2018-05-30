Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yıldız Holding bilim insanının yanında

    Yıldız Holding bilim insanının yanında

    Hürriyet Haber
    30.05.2018 - 11:17 | Son Güncelleme:

    Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından Harvard Üniversitesi'nde, 29-30 Mayıs tarihlerinde Sabri Ülker Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen II. Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu, Nobel Tıp Ödülü sahibi konuşmacılarıyla bilim dünyasında ses getirdi.

    Sempozyumda 5. Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün kazananı da açıklandı. Harvard Üniversitesi Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Mark Elliott ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker tarafından takdim edilen ödülün sahibi Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılmaz oldu.

    Sempozyum ile eş zamanlı olarak Sabri Ülker Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Holding’in kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının toplum sağlığının geleceğine yoğunlaşacağını belirtti.

    ÖDÜLÜN SAHİBİ YRD. DOÇ. DR. ÖMER YILMAZ OLDU

    Sabri Ülker Vakfı’nın genç bilim insanlarını teşvik etmek ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmak hedefiyle gerçekleştirdiği “Sabri Ülker Bilim Ödülü”nün sonucu açıklandı.

    Harvard Üniversitesi’nde gerçekleşen “II. Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu”nda düzenlenen bir törenle takdim edilen ödülün bu yılki sahibi “Hastalıklarda Kök Hücrelerin Diyetle Kontrolü” başlıklı projesiyle Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kanser Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılmaz’ın oldu.

    Etiketler: Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi , nomobile , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri