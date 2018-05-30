Yıldız Holding bilim insanının yanında

Sempozyumda 5. Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün kazananı da açıklandı. Harvard Üniversitesi Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Mark Elliott ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker tarafından takdim edilen ödülün sahibi Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılmaz oldu.

Sempozyum ile eş zamanlı olarak Sabri Ülker Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Holding’in kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının toplum sağlığının geleceğine yoğunlaşacağını belirtti.

ÖDÜLÜN SAHİBİ YRD. DOÇ. DR. ÖMER YILMAZ OLDU

Sabri Ülker Vakfı’nın genç bilim insanlarını teşvik etmek ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmak hedefiyle gerçekleştirdiği “Sabri Ülker Bilim Ödülü”nün sonucu açıklandı.

Harvard Üniversitesi’nde gerçekleşen “II. Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu”nda düzenlenen bir törenle takdim edilen ödülün bu yılki sahibi “Hastalıklarda Kök Hücrelerin Diyetle Kontrolü” başlıklı projesiyle Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kanser Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılmaz’ın oldu.