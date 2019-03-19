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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.03.2019 - 22:36, Son Güncelleme:

Yıldırım'dan taksicilere müjde!

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Yıldırım'dan taksicilere müjde!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Lafı uzatıp zurna yapmaya lüzum yok. İstanbullu taksiye binecek, korsandan inecek" dedi.

Taksici esnafı, Bağcılar Belediyesi'nin işbirliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Taksiciler Ödül Töreni" Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

İstanbul’un 39 ilçesindeki 150 taksi duraklarına konulan sandıklarda oy kullanan 36 bin taksici esnafı, çeşitli kategorilerde başarılı isimleri belirledi.

Oylamada, "Yılın Devlet Adamı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılın Siyasetçisi" Binali Yıldırım seçildi.

TBMM Başkan Vekili Celal Adan'ın da katıldığı törende, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sahneye klasik bir taksinin direksiyonunda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ile birlikte girdi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı ve Lokman Çağrıcı, "Hayatın her alnında taksici kardeşlerimizi görüyoruz. Onların Bugün burada onların oylarıyla seçilenleri tebrik ediyorum" dedi.

Yıldırımdan taksicilere müjde

Törende bir konuşma yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, il genelinde 17 bin 593 takside çalışan şoförlerin aileleriyle birlikte 52 bin nüfusa karşılık geldiğini söyledi. Aksu, korsan taşımacılığa karşı olduklarını belirterek, Binali Yıldırım'dan UBER adlı taşımacılık sisteminin yasaklamasına yönelik yardım talebinde bulundu.

Programda bir konuşma yapan TBMM Başkan Vekili Celal Adan, 31 Mart seçimlerinin önemine değinerek, "31 Mart'ta Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, kardeşiliğine yönelik yapılan saldırılara karşı ortaya koyacağınız irade bölücünün nefesini kesecek, milletin seçtiği siyasal iktidarı ABD ile, orayla, burayla işbirliği yaparak devirmek isteyenlerin nefesi kesilecek. Türkiye çok güçlü bir şekilde 31 Mart'tan sonra yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Taksici esnafının yoğun ilgi gösterdiği Binali Yıldırım törende bir konuşma yaptı.

Salonu dolduran taksici esnafın korsan taşımacılığın yasaklanması taleplerine değinen Binali Yıldırım, "Lafı uzatıp zurna yapmaya lüzum yok. İstanbullu taksiye binecek, korsandan inecek" dedi.

Yıldırım'ın bu sözü taksiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Kendisinin de Taksici bir babanın evladı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak benim için en önemli görevdir. Arabalarınız da, yollarını da cillop gibi olacak. Alınterinizin, emeğinizin hakkını da alacaksınız. Ama sizden de isteğim var. Müşteri beğenmemek, uzak yakın mesafe yok. Müşteriyi başınızın üzerinizde taşıyacaksınız." diye konuştu.

Yıldırımdan taksicilere müjde

Taksi esnafının oylarıyla seçilen Sanatçılar Seren Serengil, Gülben Ergen, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl, Ekin Uzunlar, Ebru Yaşar, Safiye Soyman, Müşerref Akay ile Diriliş Ertuğrul Dizisi oyuncuları plaketlerini Binali Yıldırım'ın elinden aldı.

Ödül töreni hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (19.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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