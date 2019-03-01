Yıldırım'dan 'Kolay İstanbul'
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın ‘Kolay İstanbul’ başlığı altında topladığı projelerinin ilk sırasında kentin en büyük sorunu ulaşım ve trafik yer alıyor. Binali Yıldırım İstanbul trafiği için ‘Yüzde 100 çözülmez ama katlanılabilir hale getirmek mümkün’ diyor.
Bunun için Yıldırım’ın formülü ise özetle şöyle:
Toplu ulaşımda raylı sistemin payı şu anda yüzde 18. Bu oran beş yıl içinde yüzde 48’e çıkacak.
‘Sen neredeysen metro orada’ anlayışıyla, 170 kilometrelik raylı sistem 518 kilometreye çıkarılacak.
Evinden çıkan bir İstanbullu ilk aşamada 1.5 km, sonraki etapta 750 metre yürüdüğü zaman bir toplu taşıma durağına ulaşacak. Yani 8-10 dakika yürüyen toplu taşımaya erişebilecek.
Raylı sistem, karayolu, deniz ulaşımı, otoparklar, aktarma merkezleri, lojistik merkezler, akıllı ulaşım sistemleri bütün halinde çalıştığında trafik akıcı hale gelecek.
Ortalama yolculuk süresi 45 dakikadan 32 dakikaya düşecek.
İstanbul’da 610 metrobüs sefer yapıyor. Binali Yıldırım bazı bölgelerde ekspres hatların oluşturulmasını ve bu hatlar için baypas şeritlerin oluşturulmasını planlıyor.
Yüksek yolcu taşıma ve durak kapasitesi olan, yeni nesil metrobüslerle yolcu kapasitesi yüzde 50 artarken, durak sayısı da fazlalaştırılacak. Sürücüsüz olan otonom metrobüsler, birbirleriyle ve duraklarla haberleşecek. Durak platformlarıyla yolculuk kolaylaşacak.
18 yeni tünel
Binali Yıldırım’ın İstanbul trafiğine çözüm olacak en önemli projelerinden biri, Sarıyer’den TÜYAP’a, Kuzey Marmara Otoyolu’na kadar kurulacak tünel ağı. D100 ve TEM’e alternatif 18 tünel yapılacak. Bu tüneller sayesinde araçlar yılda 50 bin saat daha az trafikte kalacaklar. Günlük yakıt tasarrufu 832 bin TL olacak.
Yeşil Ağ projesiyle İstanbul’un 20 deresi canlanacak, 398 kilometre uzunluğunda yeşil koridorlar, Millet Bahçeleri ile İstanbul’un 39 ilçesini saracak, 341 mahalleyi birbirine bağlayacak. Bu koridorlar yaya ve bisiklet yolları ile de zenginleştirilecek.
Yıldırım’ın ‘Akıllı İstanbul’ projeleri içinde 15 milyonu aşkın İstanbullu’nun vazgeçilmezi olacak bir cep telefonu uygulaması da var. Adı: Ulaşım Asistanı.
AKTARMALI YOLCULUKLARDA DENİZ ULAŞIMI ÜCRETSİZ OLACAK
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “Toplu taşımanın herhangi bir yerinde İstanbul Kart'la yapılacak deniz yolculuğu ücretsiz olacak. Bu sayede deniz ulaşımını ilk etapta günlük 750 bin, beş yıl içinde de 1 milyon yolcuya çıkaracağız. Böylece trafikten günlük 82 bin araç çekilmiş olacak” dedi.
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