Yıldırım'dan Gül yorumu: Proje elde kaldı

ZORLAMA SİYASET

(Abdullah Gül’ün adaylığı) Hep beraber olayları izliyoruz. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin ortak bir aday arayışı içinde çok yoğun temasları var. Gördüğümüz kadarıyla buradan bir sonuç çıkacağa benzemiyor. Çünkü bir yandan CHP, diğer yandan İYİ Parti bu yönde açıklamalar yaptılar, yapıyorlar. Hal böyleyken geriye ne kalıyor? En rahat parti biziz. Bizde aday tartışması yok. Dolayısıyla partilerin çatı aday denemesi yeni değil. İlk cumhurbaşkanlığı seçiminde de oldu, sonuçları görüldü. Maalesef çatının sağlam çatılmadığı, çöktüğü ortaya çıktı. Zorlamayla siyaset inşa edilemez.

Ne anlatacaksınız? ‘Ben geldim ama işte orada şöyle oldu, böyle oldu.’ Demezler mi ‘Sen orada bu makamlarda bulunurken bunları niye söylemedin, bunları düzeltecek işleri niye yapmadın?’ O yüzden bizim halkımızın feraseti çok engindir, bu tip savrulmaları, evrilmeleri hoş karşılamaz. İnsanlar biriktirdikleri itibarı korumalıdır, tüketmemelidir. İtibar çok zor elde edilir ama tüketilmesi kolaydır.

GARİPLİKLER GÖRÜLÜYOR

(Cumhurbaşkanı’nın ‘Garip bir senaryo devrede’ açıklaması) Yaşananlara bakınca, biz içindeyiz, dışında değiliz ama dışarıdan bakanlar da gariplikler olduğunu görüyor yani. Bir partinin milletvekilleri diğer partiye hızlı bir şekilde yolcu ediliyor, ondan sonra partiler arasında trafik birdenbire hızlanıyor.

MÜHENDİSLİK PROJESİ

Hırsların aklın önüne geçmemesi lazım. Memleketin meseleleri de kişisel ikballerin önüne geçmemeli. Bu kadar gayretin arkasında belli ki bir mühendislik projesi vardı ama proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Proje başarısız. Her halükarda seçim açıklanmasa bu çalışmalar bu kadar hız kazanmaz, alenileşmez. Mutlaka etkisi var. Benim Abdullah Bey adına değerlendirme yapmam yanlış olur ama Abdullah Bey aday da olabilir, olmayabilir. Bizim meselemiz bu değil.

OHAL’in süresiyle ilgili tarih vermem doğru değil. Gelişmeleri izliyoruz, sürecin sonunda otururuz değerlendiririz.

PAÇAYI KURTARMA DÖNEMİ

(Kılıçdaroğlu’nun ‘vatanı kurtarma’ açıklaması) Vatanı kurtarma mı, kendini kurtarma mı bilemeyiz. Paçayı kurtarma dönemi de olabilir. Vatanın nesini kurtaracağız kardeşim? Vatan, Kurtuluş Savaşı’nda kurtulmuş, Cumhuriyetimiz bütün birikimleriyle bugüne kadar gelmiş.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

(Seçim kararının başta ABD olmak üzere hesapları bozduğunun dile getirilmesi üzerine) Bazıları hayal kırıklığına uğradı. Bunu da gizlemiyorlar. O zaman doğru bir iş yaptık.”

‘HA TERÖR HA SPORDA ŞİDDET’

BAŞBAKAN Yıldırım, son zamanlarda spor sahalarında yaşanan şiddet ve fanatizme ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Ha terör ha sporda şiddet. Buraya da bazı yasal düzenlemeler getireceğiz. Şiddeti en ağır şekilde cezalandırmayı öngörüyoruz. Yani insanlar niye gider maça kardeşim? Başkasının kafasını, gözünü yarmak için mi? Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada masum bir iş yok. Zaten araştırmalar yapılıyor, bunun biraz planlı bir iş olduğu şüphesi de göz ardı edilmiyor.”

KADER ÇİZGİMİZDE NE VARSA ONU YAŞAYACAĞIZ

“(Aday olacak mısınız?) Partimin bir neferiyim. Başbakanlık görevi zaten onurlu bir görevdir. Bu görevi iki yıl süre içinde dolu dolu yaşadık. Türkiye’nin belki 50 yılda karşılaşmayacağı konularla karşılaştık. Türkiye’nin gündeminde olup da bir türlü yapılamayan işleri yaptık. Darbesi, referandumu, sistem değişikliği, Fırat Kalkanı, Afrin harekâtı, ekonomiyle ilgili gelişmeler... Yani birçok konuyu iki seneye sığdırdık. Çalıştık, çabaladık. İyi niyetle gayret ettik, bugünlere geldik. Bu onur bize yeter. Bundan sonra kader çizgimizde ne varsa onu yaşayacağız.”